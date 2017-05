USA gjennomførte vellykket test av rakettforsvar mot interkontinentalt missil. Kan bli avgjørende i et eventuelt angrep fra Nord-Korea.

Ifølge det amerikanske forsvaret ble det skutt opp et bakkebasert avskjæringsmissil fra flybasen Vandenberg i California, og den traff en interkontinental rakett over Stillehavet, skriver CNN.

«Avskjæringsmissilet tilintetgjordet målet i en direktekollisjon», heter det i en uttalelse fra det amerikanske Missile Defense Agency (MDA), ifølge nyhetsbyrået Reuters.

MDA er etaten som har ansvar for å utvikle et rakettforsvar, og er underlagt det amerikanske forsvarsdepartementet.

Den vellykkede prøven anses som viktig for å stoppe et eventuelt angrep fra Nord-Korea. Mandag skjøt det lukkede landet opp et ballistisk missil. Leder Kim Jong-un skal ha fulgt med på testen der en kortdistanse Scud-rakett ble skutt opp og landet i Japanhavet, innenfor Japans økonomiske sone. Hensikten skal ha vært å teste et våpen som med stor nøyaktighet kan treffe et utvalgt mål, ifølge NTB.

Oppskytingen var Nord-Koreas 12 av denne typen hittil i år og den tredje i mai måned.

AP / NTB scanpix

Kan nå USA?

For snaut tre uker siden skjøt det nordkoreanske militæret opp sin nyeste rakett. De har kalt missilet Hwasong-12. Ifølge den største avisen i det lukkede landet, Rodong Sinmun, traff raketten åpent hav etter å ha fløyet 787 kilometer og nådd en høyde på svimlende 2111 kilometer.

Testen fant sted samtidig som det er økt spenning på den koreanske halvøya. Det nordkoreanske regimet er særlig opprørt over utplasseringen av det amerikanske antirakettforsvarer THAAD i Sør-Korea.

I nordkoreanske medier, som er statlig styrt, ble oppskytingen behørig feiret. Men også andre mente at det var en suksess.

– Nord-Koreas siste suksessrike rakett-test representerer et prestasjonsnivå vi aldri tidligere har sett fra et nordkoreansk missil, skriver en av ekspertene ved USA-Korea-instituttet ved Johns Hopkins-universitetet i en analyse på bloggen 38 North.

Langtrekkende

Hvis raketten var blitt skutt ut i en annen bane, kunne den gått 4500 kilometer, mener de amerikanske ekspertene. 4500 kilometer er ikke langt nok til å nå det amerikanske fastlandet. Andre eksperter har enda mer langtrekkende anslag. 4500 kilometer er med god margin langt nok til å treffe den amerikanske stillehavsbasen Guam.

Analytikerne mener den nyeste raketten kan være en slags minitest for teknologien til en senere interkontinental ballistisk rakett som kan nå amerikanske byer.

Men det amerikanske forsvaret mener at tirsdagens vellykkede prøvenedskyting utenfor kysten av California, viser at USA har et godt forsvar.

– Dette missilsystemet er svært viktig for å forsvare landet vårt, og det viser at vi har et troverdig forsvar mot en betydelig trussel, sier viseadmiral Jim Syring til CNN.

Forsvarsrakettbyrået skal ha brukt 40 milliarder dollar over 15 år for å utvikle dette forsvarssystemet.