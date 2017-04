Bomben GBU-43/M Massive Ordnance Air Blast Bomb, også kalt MOAB, ble sluppet kl. 19 lokal tid torsdag. MOAB er også kjent som «alle bombers mor», den veier 21 600 pund (nærmere 9800 kg) og skal være USAs største konvensjonelle bombe, melder CNN.

US Department of Defense

Bomben ble fløyet inn av Air Force Special Operations Command og sluppet fra et MC-130 fly. Ifølge CNN var målet IS-tunneler og personell i distriktet Achin i provinsen Nangarhar.

– For å slå IS må vi nekte dem rom

På en pressekonferanse torsdag opplyste presidentens pressetalsmann Sean Spicer at de har tatt de nødvendige skritt for å forhindre tap av sivile liv, men han henviser til forsvarsdepartementet for spesifikke detaljer om hvorfor akkurat denne typen bombe ble brukt.

– Vi tar kampen mot IS veldig alvorlig. Tunnelene gjorde at IS-soldater kunne bevege seg fritt i området, noe som utgjorde en trussel mot både afghanske styrker og amerikanske militære rådgivere. For å slå IS må vi nekte dem rom, noe vi mener vi har bidratt til, sa Spicer til den fremmøtte pressen.

J. Scott Applewhite/AP/NTB Scanpix

Onsdag tok IS på seg ansvaret for nok et selvmordsangrep i Kabul

Det amerikanske militæret er i gang med å vurdere ødeleggelsene. General John Nicholson, øverstkommanderende for de amerikanske styrkene i Afghanistan, skal være ansvarlig for bruken av bomben. Dette er første gang en MOAB er brukt på slagmarken. Den ble utviklet under Irak-krigen.