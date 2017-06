USA-ledede styrker får kritikk for bruk for fosfor i Syria - FN mener det er «svimlende tap» av sivile liv i luftangrepene

Hvitt fosfor har blitt brukt flere ganger i kampene mot IS i Mosul i Irak og Raqqa i Syria.

– Uansett hvordan hvitt fosfor brukes, utgjør det en høy risiko for grusomme og langvarige skader i tettbefolkede byer, sier Steve Goose i HRW.

Han la til at den USA-ledede koalisjonen bør ta alle mulige forholdsregler for å redusere sivile skader når de bruker hvitt fosfor i Syria og Irak.

– Brukes på lovlig måte

Ryan Dillion, som leder koalisjonen, sier at fosforet brukes på lovlig måte og at de tar hensyn til de mulige sivile skadene.

HRW sier at de ikke har kunnet bekrefte sivile dødsfall som følge av bombene med hvitt fosfor, mens organisasjonen Syrian Observatory for Human Rights sier at 23 ble drept av hvitt fosfor i Raqqa 8. juni.

Granater med hvitt fosfor brukes først og fremst for å røyklegge eller for å lyse opp mål. Men stoffet brenner med svært høy temperatur og er svært vanskelig å slukke. Derfor gir det ekstreme brannskader på mennesker og er forbudt å bruke mot områder med mange sivile.

«Svimlende antall» døde sivile

De USA-støttede angrepene på IS i Raqqa fører til «svimlende» antall sivile dødsfall, ifølge lederen for FNs granskingskommisjon for Syria.

– I områder som kontrolleres av ekstremistgrupper er vi alvorlig bekymret for det voksende antallet sivile som omkommer i luftangrep, sier Paulo Sérgio Pinheiro, lederen for granskingskommisjonen.

– Vi noterer oss spesielt at luftangrepene ikke bare har ført til svimlende tap av sivile liv, men også at 160.000 sivile har flyktet fra sine hjem, sa Pinheiro til FNs menneskerettighetsråd onsdag.