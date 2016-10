USA mener Russland står bak hackerangrep

USAs Intelligence Community (USIC) er overbevist om at det er den russiske regjeringen står bak offentliggjøringen av en rekke eposter fra amerikanske personer og institusjoner, inkludert politiske organisasjoner.

Det har lenge vært antydet at russiske grupper eller statsstøttede hackere kunne stå bak datainnbruddene som er oppdaget, blant annet hos Det demokratiske partiets nasjonalkomité (DNC).



Første gang USA peker formelt mot Russland

Fredagens uttalelse er imidlertid den første der USAs regjering formelt legger skylden på Russland.

– Basert på omfanget og hvor sensitivt dette er, mener vi at bare de øverste russiske lederne kunne ha gitt klarsignal til disse aktivitetene, heter det i en felles uttalelse fra sikkerhetstjenesten Homeland Security og Director of National Intelligence.

En rekke konflikter

Beskyldningen kommer i kjølvennt av en økt spenning mellom Washington og Moskva omkring en rekke internasjonale konfliktsaker, inkludert amerikanske påstander om at russiske flyangrep har rammet sykehus og sivile mål i det opprørskontrollerte østlige delen av Aleppo i Syria.

Russiske myndigheter har så langt avvist at de har noe med hackingen å gjøre, men de har ennå ikke svart på det nyeste utspillet fra president Barack Obamas regjering.

Måtte gå

Lekkasjene er lagt ut på WikiLeaks og andre nettsteder, enkelte av en hacker som går under navnet «Guccifer 2.0», er i metode og motivasjon forenlig med at russerne står bak, mener amerikanske myndigheter.

Hackerangrepet mot DNC fikk direkte innvirkning under Demokratenes landsmøte. Da ble det offentliggjort interne eposter som viste at ledende personer i partiet støttet Hillary Clinton fremfor Bernie Sanders på et tidspunkt da partiapparatet skulle ha forholdt seg nøytralt. Avsløringene førte til at komiteens leder, Debbie Wasserman Schultz, trakk seg rett før landsmøtet.

Enda et hackerangrep

I slutten av september ble det kjent at FBI etterforsker enda et hackerangrep mot partiet, rettet mot mobiltelefonene til medlemmer av partiledelsen.

Målet med dataangrepet skal ha vært å hente informasjon om donorer, og ikke å stjele penger. Det er uklart om informasjon har havnet på avveie.

Trump og Clinton

Demokratenes presidentkandidat Hillary Clinton har uttrykt dyp bekymring for datainnbruddene og har omtalt dem som «en trussel fra en utenlandsk makt».

– Innbruddene gir alvorlig grunn til å spørre seg om en mulig russisk innblanding i vår valgprosess, sa Clinton i september.

Republikanernes presidentkandidat Donald Trump har tidligere sagt at han ikke tror det er hold i beskyldningene.

– Jeg tror det er usannsynlig. Jeg tror kanskje Demokratene setter ut dette, sa Trump i et intervju med russiskeide RT America.

Valgsystemer

I sin uttalelse fredag skriver de amerikanske sikkerhetstjenestene at flere delstater også har fått sine valgsystemer utsatt for hackerangrep.

– I de fleste tilfeller kommer disse angrepene fra servere drevet av et russisk selskap. Vi er imidlertid ikke i noen posisjon til å tillegge den russiske regjeringen ansvar for denne aktiviteten, heter det i uttalelsen

