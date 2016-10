USA og Storbritannia vurderer Syria-sanksjoner

Bombingen av sivile i den syriske storbyen er en forbrytelse mot menneskeheten og skjer daglig, sa amerikanernes utenriksminister John Kerry på en pressekonferanse etter Syria-samtaler i London søndag.

Hans britiske kollega Boris Johnson oppfordret på sin side russerne til å være tilbakeholdne.

USA og Storbritannia planlegger å øke presset mot Russland og det syriske regimet for å få en slutt på de mange angrepene mot Aleppo.

Johnson og Kerry ga samtidig uttrykk for håp om at et nytt diplomatisk framstøt overfor russerne som ble innledet lørdag, skal gi resultater. (NTB)

Siste fra Syria-krigen: