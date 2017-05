USA-politiker gikk berserk mot journalist - vant valgrunde

Det var først sterkt motstridende beskrivelser av hva som egentlig skjedde da The Guardian-journalisten Ben Jacobs stilte politikeren spørsmål om helsepolitikk onsdag.

Gianforte og valgmedarbeiderne hans påsto først at Jacobs var aggressiv og pågående, at han ble advart uten å høre og at han derfor måtte stoppes.

Ifølge CNN er Gianforte nå en angrende synder, og har bedt om unnskyldning.

– Sist kveld fikk jeg meg en lærepenge. Jeg gjorde en feil og er lei meg, sa han. Ifølge CNN har det republikanske partiet ingen planer om å få det nyvalgte kongressmedlemmet til å trekke seg, selv om han skulle bli dømt for vold.

Ifølge journalisten selv og vitner tok Gianforte tak rundt halsen på ham og slengte ham i gulvet og slo ham deretter i ansiktet så brillene knuste.

Voldshendelsen ble bredt omtalt. Men velgerne valgte likevel republikaneren Gianforte som Montanas representant til Kongressens nedre kammer. Han fikk 50,1 prosent av stemmene foran demokratenes kandidat Rob Quist som fikk 44,1 prosent.