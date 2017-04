USA forlot Somalia i 1993 etter at to helikoptre ble skutt ned over hovedstaden Mogadishu. Nå sender amerikanerne 40 soldater til landet for å trene opp den somaliske hæren.

USA har tidligere sendt små styrker og militære rådgivere til landet, men president Donald Trump har vedtatt at amerikanerne skal spille en større militær rolle i landet. Det innebærer blant annet å utføre flere luftangrep mot al-Shabaab, ifølge AP.

