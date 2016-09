USA sendte bombefly over Sør-Korea

De to flyene tok av fra den amerikanske flybasen på stillehavsøya Guam. De ble eskortert av både amerikanske og sørkoreanske jagerfly, og fløy over flybasen Osan i Sør-Korea, 120 kilometer fra grensen mot nord.

– Nord-Koreas atomprøvesprengninger er en farlig eskalering og en uakseptabel trussel, sa general Vincent Brooks, som leder de amerikanske styrkene i Sør-Korea. Brooks la til at USA har et «urokkelig engasjement» for å beskytte sine allierte i regionen.

Flyene kan bære atombomber

Rett før helgen gjennomførte Nord– Korea en ny prøvesprengning, den femte i rekka så langt.

B-1B-flyene som ble brukt, er blant de største bombeflyene i det amerikanske flyvåpenet, og kan bære både atombomber og konvensjonelle våpen.

Kan nå Pyongyang på to timer

Fra basen sin på Guam skal flyene kunne nå Nord-Koreas hovedstad Pyongyang på to timer, skriver det sørkoreanske nyhetsbyrået Yonhap, ifølge NRK.

– Tirsdagens flyving er ment å sende en tydelig advarsel til Nord-Korea etter deres atomprøvesprengning, og forhindre nye provokasjoner, sa Moon Sang-Gyun, en talsmann for Sør-Koreas forsvarsdepartement.

Amerikanske bombefly fløy også over Sør-Korea etter den nordkoreanske atomprøvesprengningen i januar.