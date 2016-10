USA stålsetter seg for Matthew

Amerikanere handler inn nødvendig proviant og sørger for å ha nok vann, og flere tusen forbereder seg på å forlate hjemmene sine langs kysten når orkanen Matthew nærmer seg.

Orkanen Matthew raser: Flere omkom i Haiti og Den dominkanske republikk

1 million evakueres

Guvernøren i South Carolina sier hun kommer til å utstede evakueringsordre onsdag, slik at 1 million mennesker som bor langs kysten kan komme seg bort, skriver The Guardian.

– Vi må være forberedt på å bli direkte rammet av orkanen. Min største frykt er at folk ikke forstår alvoret i en orkan, sier Florida-guvernør Rick Scott.

– Ikke ta noen risiko. Dra før det er for sent, oppfordrer guvernøren. Han har rådet befolkningen til å hamstre minst tre dagers forbruk av mat, vann og medisiner.

Butikkene går tom

I Sør-Florida var køene i matbutikkene lengre enn vanlig tirsdag og noen basisvarer ble utsolgt. Jernvarekjeden Hope Depot i byen Davie, nord for Miami, var tom for propangass og batterier, og i Charleston i South Carolina var flere bensinstasjoner tomme for drivstoff.

– De skremmer oss veldig. På TV går stormalarmen med få minutters mellomrom, sier Simone Corrado, som er i matbutikken Publix i Davie for å kjøpe vann.

Havnen stenger

Havnen Port Canaveral, som ligger utenfor byen Orlando, har utstedt evakueringsordre med frist onsdag formiddag. Det gjelder alle cruiseskip, fiskebåter, fritidsbåter og frakteskip, skriver Orlando Sentinel. Disney World melder at de kommer til å holde åpnet som vanlig, men at personalet følger værsituasjonen tett.

Randall Hill / Reuters / NTB scanpix

Det hvite hus melder at nødhjelp er sendt til delstatene som ventet å bli rammet av orkanen.

Matthew er det kraftigste uværet som har rammet Karibia og USA siden Wilma og Katrina i 2005.

Orkanen har så langt kostet 11 mennesker livet og skapt store oversvømmelser i Haiti og på Cuba. Uværet beveger seg mot Bahamas og ventes å treffe USA torsdag kveld. (NTB)