USA truer med å avslutte Russland-kontakt om Syria

Utenriksdepartementet i Washington sier Kerry la fram ultimatumet for sin russiske motpart Sergej Lavrov i en telefonsamtale onsdag.

Kerry uttrykte stor bekymring for de syriske og russiske styrkenes angrep på sykehus, vannforsyning og annen sivil infrastruktur i Aleppo, opplyser Kerrys talsmann John Kirby.

Sykehus bombet

Onsdag ble det kjent at Aleppos to største sykehus var blitt bombet, noe FNs generalsekretær Ban Ki-moon slår fast er en krigsforbrytelse. USA holder Russland ansvarlig for bruken av brannbomber og såkalte bunkerknusere mot byen, sier Kirby.

– USA er forberedt på å stanse det amerikansk-russiske samarbeidet om Syria, inkludert et foreslått samarbeid mot terrorgrupper, hvis ikke Russland umiddelbart tar skritt for å stanse angrepene mot Aleppo og gjenoppretter våpenhvilen, sa Kerry i samtalen med den russiske utenriksministeren.

Gjensidige anklagelser

En kortvarig våpenhvile framforhandlet av USA og Russland ble brutt av den syriske hæren mandag 19. september, som et svar på et USA-ledet angrep mot en syrisk militærbase der 90 regjeringssoldater skal ha blitt drept.

Tre dager senere ble en nødhjelpskolonne fra Syrias Røde Halvmåne angrepet i utkanten av Aleppo.

Amerikanerne og russerne har siden våpenhvilen tok slutt vært i en ordkrig med hverandre, der de anklager hverandre for at våpenhvilen feilet. Begge parter har likevel tidligere uttalt at de er villige til å fortsette samtalene om en løsning.