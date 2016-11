USA-valget er i gang - resultatene fra landets minste valgkrets er allerede klare

Den knøttlille valgkretsen har bare åtte stemmeberettigede innbyggere og er tradisjonelt først ute – og først ferdig – når det holdes presidentvalg. I år gikk fire stemmer til Clinton, mens Donald Trump fikk to stemmer. Libertarianeren Gary Johnson og Mitt Romney fikk også én stemme hver.

Et gammelt smutthull i loven tillater at steder med færre enn 100 innbyggere kan stemme allerede ved midnatt, og etter hvert har dette blitt en stolt tradisjon.

Valget i Dixville har også blitt en attraksjon i seg selv og har en egen pressekontakt til å håndtere oppmerksomheten.

Første gang valget ble gjennomført ved midnatt var i 1960, og stemmelokalet den gangen, som nå, var The Balsams Resort.

I 1960 stemte alle de ni velgerne i Dixville på Richard Nixon og fastslo dermed at de som stemmer først ikke nødvendigvis velger vinneren; John F. Kennedy vant valget i 1960.

Et par timers kjøretur lenger sør ligger Hart's Location, der de 43 innbyggerne må til rådhuset for å stemme. Hart's Location var åtte år tidligere ute enn Dixville Notch, men ettersom de tok over 30 års pause fra 1964 til 1996, er det Dixville som har den lengste ubrutte tradisjonen. I år er også de 21 stemmeberettigede i Millsfield tilbake i midnattsdansen etter flere tiårs pause.

Så snart alle stemmer er talt opp og alle velgerne gjort rede for stenger valglokalene igjen.