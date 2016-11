USAs ambassadør til Norge rett hjem når Trump overtar

Ambassadør Sam Heins går av når Donald Trump innsettes som president i januar.

Ambassadepersonell som er politisk utpekt, vil gå av umiddelbart. De vil ikke bli værende i en overgangsperiode til ny ambassadør er på plass, bekrefter Heins overfor NTB.

– I januar vil jeg bli arbeidsledig. Det er like greit, siden jeg er pensjonist, sa 69-åringen da han talte til Oslo Militære Samfund mandag.

Etter at Trumps valgseier var klar, fikk ambassaden beskjed av Obama-administrasjonen om å gjøre alt de kan for å legge forholdene til rette for en god overgang for etterkommeren. Hvem som kan bli Heins' arvtager, eller hvor lang tid prosessen kan ta, er helt uklart.

– Det er det den nye administrasjonen som bestemmer. Jeg aner rett og slett ikke, sier Heins.