USAs angrep på syrisk militærbase: Kraftige internasjonale reaksjoner

SISTE: President Bashar al-Assad har uttalt seg om USAs angrep mot den syriske flybasen i Homs.

– Det USA gjorde er intet annet enn tåpelig og uansvarlig oppførsel, som bare avslører deres korttenkthet og en politisk og militær blindhet for sannheten, heter det i en uttalelse fra den syriske presidentens kontor.

Assad hevder mistanken om at det var Syria som sto bak tirsdagens gassangrep, der mer enn 80 mennesker ble drept, ikke har rot i virkeligheten.

– Komplisert situasjon

Tidligere i dag ble det kjent at Norge ble varslet via militære kanaler kort tid før angrepet.

Under en pressekonferanse i Kina i dag ønsket ikke statsminister Erna Solberg å kommentere amerikanernes angrep. Utenriksminister Børge Brende, som er sammen med Solberg på statsbesøk i Kina, uttrykker forståelse for Trumps militære aksjon:

- Situasjonen er komplisert. Men fra norsk side har vi forståelse for at det ble reagert etter det grusomme angrepet tidligere i uka. Angrepet i natt synes å være begrenset og konsentrert til militære mål. Dette sender et kraftig signal til Assad. Det syriske regimet må stanse angrep på uskyldige sivile, sier Brende.

Han beklager samtidig at FNs sikkerhetsråd så langt ikke har kommet til enighet om felles reaksjon på gassangrepet.

Ved NATO-hovedkvarteret i Brussel var man svært ordknappe i å gi kommentarer til hendelsene i natt:

– Vi viser til amerikanske myndigheter når det gjelder angrepet i Syria. Men vi kan bekrefte at generalsekretær Stoltenberg ble informert av USAs forsvarsminister James Mattis i forkant, sier Stoltenbergs pressetalsmann Stein Hernes til NTB.

Russland krever samling i FNs sikkerhetsråd

Russlands president Vladimir Putin mener Trumps angrep på den syriske flybasen strider mot internasjonale lover, skriver det statlige russiske nyhetsbyrået Sputniknews.

Ifølge uttalelsen fra Kreml mener Putin det amerikanske angrepet har som formål å føre verdens oppmerksomhet bort fra de mange sivile som er drept i Irak.

Nå krever Russland at FNs sikkerhetsråd kalles sammen for å drøfte nattens amerikanske missilangrep.

Ifølge BBC beskriver Kreml USAs angrep som en aggressiv handling, og at det skader russisk-amerikanske forbindelser.

Russia describes US strikes on Syria as an "aggression", adding they significantly damage US-Russia ties https://t.co/XPsrKYJvxG — BBC Breaking News (@BBCBreaking) April 7, 2017

USAs utenriksminister Rex Tillerson påpeker at Russland for fire år siden forpliktet seg til å sørge for at Syria ikke kunne bruke kjemiske våpen.

– Enten har Russland vært medskyldig eller så har Russland rett og slett vært inkompetent i sin evne til å oppfylle sin del av avtalen, sier Tillerson, ifølge NTB.

Where the U.S. military launched an attack against Syria:https://t.co/PW6MQYnKDH pic.twitter.com/flprdUZTcy — NYT Graphics (@nytgraphics) April 7, 2017

Iran fordømmer angrepet

En talsmann for det iranske utenriksdepartementet sier ifølge Reuters at Iran fordømmer sterkt det han betegner som et ensidig angrep.

–Dette vil bare styrke terroristene i Syria. Og det vil komplisere situasjonen i Syria og regionen, sier Bahram Qasemi, talsmann for utenriksministeren i Iran, ifølge studentnyhetsbyrået ISNA. Han omtaler nattens angrep som destruktivt og farlig.

Støtte fra Storbritannia og Saudi-Arabia

USA får støtte fra den britiske regjeringen. En talskvinne for Statsministerens kontor hevder det var flybasen som ble brukt til å gjennomføre det kjemiske angrepet mot Khan Sheikhoun tidligere i uken, Shayrut, som ble angrepet av USAs missiler.

– Vi mener det var et passende svar på det barbariske kjemiske angrepet som ble iverksatt av det syriske regimet, og målet er å hindre flere slike angrep, sa talskvinnen til BBC fredag morgen.

Saudi-Arabia omtaler Donald Trumps angrep mot den syriske flybasen for «den modige beslutningen», skriver NTB.

I en uttalelse gjengitt hos statlig drevne Saudi Press Agency legger det saudiarabiske utenriksdepartementet all skyld for det kjemiske angrepet mot byen Khan Sheikhoun på den syriske regjeringen.

Det sunnimuslimske saudiarabiske regimet har lenge vært motstandere av Assad, og har støttet opprørerne som kriger mot ham.

Flere døde i angrepet

Fire syriske soldater ble drept i det amerikanske angrepet mot en militærbase, ifølge eksilgruppen SOHR. I tillegg ble flere titall soldater såret i angrepet, skriver NTB.

– Flybasen er helt ødelagt, sier lederen for eksilgruppen Syrian Observatory for Human Rights (SOHR), Rami Abdulrahman.

Ifølge den frivillig organisasjonen Airwars i London, som kartlegger krigen mot IS i Irak og Syria, har det hittil vært hele 7898 væpnede anslag mot mål i Syria fra koalisjonen som består av vestlige og arabiske land. I tillegg til dette har Russland utført en rekke luftangrep mot IS og ulike opposisjonsgrupper i landet.

Kaller Trump nikkedukke

Flere Trump-supportere melder nå at de vender ryggen mot den amerikanske presidenten.

Redaktør av den svært høyreorienterte konspirasjonsnettsiden Infowars, Paul Joseph Watson, melder seg offisielt ut som Trump-supporter, og kommer med flere stikk til den amerikanske presidenten på sin Twitter-konto.

«Så Trump var ikke Putins nikkedukke likevel, han var bare nok en marionette for maktapparatet» tvitrer Watson.

Litt senere skriver han i en tweet adressert til den amerikanske presidenten at amerikanerer ikke stemte på han for intensivere det han betegner som Hillary`s katastrofale utenrikspolitikk.

Det høyreradikale nettstedet Breitbart, hvor Trumps sjefstrateg Steve Bannon tidligere var redaktør, går stille i gangene når det gjelder reaksjoner på rakettangrepet i Syria. Nettstedet har kun en nyhetssak om Trumps angrepet, hvor de legger ved en lengre uttalelse fra presidenten, som forsvarer angrepet.