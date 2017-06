USAs førstedame på vei til Det hvite hus

Etter å ha vært atskilt i måneder og levd med spekulasjoner og rykter om at forholdet dem imellom ikke har vært i sin skjønneste orden, ser det nå ut til at tiden for å forenes i presidentboligen er kommet.

Etter å ha bodd i New York i Trump Tower siden valget, slik at ekteparets unge sønn Barron kunne fullføre skoleåret, flytter USAs 47 år gamle førstedame og den 11 år gamle gutten til Washington neste uke.

Det amerikanske nettstedet Politico viser til kilder som kjenner familiens planer og skriver at de flytter inn onsdag 14. juni, da Donald Trump fyller 71 år. CNN melder også at flyttingen skjer neste uke, men oppgir ikke en dato.

Les også: