USAs forsvarsminister sa at hangarskipet var på vei mot Nord-Korea. Men det har fremdeles ikke startet på turen

Carl Vinson har fortsatt en seilas på flere tusen nautiske mil foran seg før den når Japanhavet.

Den amerikanske marinen sa 8. april at hangarskipet Carl Vinson og en rekke støttefartøy er omdirigert til Korea-halvøya.

Det hvite hus omtalte ordren som en avskrekkende manøver rettet mot Nord-Korea i en ytterst spent situasjon.

11. april sa forsvarsminister Jim Mattis at hangarskipet var «på vei opp» til halvøya.

– Vi sender en armada. Veldig mektig, sa president Donald Trump dagen etter.

Men tirsdag opplyser en tjenestemann i det amerikanske forsvarsdepartementet at skipene fortsatt befinner seg utenfor Australias nordvestkyst. Carl Vinson befant seg i helgen utenfor Java.

– De skal sette kursen nordover mot Japanhavet i løpet av de neste 24 timene, sier AFPs ikke navngitte kilde.

Tjenestemannen tilføyer at hangarskipet og de fire tilhørende marinefartøyene ikke kommer til å nå fram til regionen før tidligst neste uke.

Da det amerikanske forsvaret for en drøy uke siden varslet at hangarskipet var på vei til Nord-Korea, seilte det i realiteten i motsatt retning. De amerikanske skipene var på det tidspunktet på vei til å delta på en øvelse sammen med den australske marinen i Indiahavet, skriver The New York Times tirsdag.

Spenningen mellom USA, dets allierte og Nord-Korea har økt betraktelig siden. USA trappet også opp retorikken i forkant av en stor militærparade i Nord-Korea i helgen, etterfulgt av en mislykket rakettoppskyting.