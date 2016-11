USAs neste president: Aldri har noen rikere inntatt Det hvite hus

Donald Trump (70) er sønn av forretningsmannen Frederick Trump jr. og hans hustru Mary MacLeod Trump.

Han har tre eldre søsken, en bror og to søstre.

Startet med pappas penger

Trumps far var blitt mangemillionær på eiendomsmarkedet ved bygging av leiligheter i New York-bydelene Brooklyn, Queens og Staten Island.

TT/NTB scanpix

Donald Trump arbeidet i farens bedrift, som han overtok i 1974. Han konsentrerte etterhvert sine forretninger på Manhattan. New York City tilbød ham store skattefordeler.

For overtagelsen av et hotell oppnådde han skattefritak for over 40 år. En rekke lignende skattefordeler skulle følge mange andre investeringer.

Hans forretningsimperium strekker seg over alt fra å arrangere missekonkurranser til å produsere flaskevann. Men det er eiendom og Trump Towers han er mest kjent for.

Tidsskriftet Forbes hevder han har en formue på vel 4 milliarder dollar. Selv hevder han dette er for lite.

I valgkampen ble det kjent at Trump i en årrekke ikke har betalt føderal skatt. Han er den første presidenten på fire tiår som ikke har gitt velgerne innsyn i selvangivelsene hans.

TT/NTB scanpix

Tre ekteskap

Donald Trump har fem barn fra tre ekteskap og syv barnebarn.

I 1977 giftet Trump seg med Ivana Zelničkova, senere Trump.

De har tre barn: Donald Jr. (1977), Ivanka (1981) og Eric (1984). De skilte seg i 1992.

I 1993 giftet han seg med Marla Maples, og de har ett barn sammen: Tiffany (1993). Maples og Trump skilte seg i 1999.

Den 26. april 2004 forlovet Trump seg med slovenske Melania Knauss (senere Knauss-Trump). De giftet seg 22. januar 2005 i Palm Beach, Florida. Bill og Hillary Clinton var blant gjestene. Trumps femte barn, Barron William Trump, ble født i mars 2006.

Ønske om å være kjent

Donald Trump har deltatt i en rekke filmer og TV-programmer, for eksempel Hjemme Alene 2, The Nanny og Emmy-utdelingen.

Richard Drew/TT/NTB scanpix

I 2004 ble Trump produsent og vert i TV-kanalen NBCs The Apprentice. Serien går ut på at deltagerne konkurrerte om en lederjobb i et Trump-selskap.

Hver episode ble avsluttet med at Trump eliminerte en av deltagerne ved å brøle «You're fired!». Dette uttrykket har han senere forsøkt å registrere som varemerke.

Serien ble en suksess og betalingen deretter. Trump fikk 3 millioner dollar pr. episode. Det gjorde ham til en av de best betalte TV-personligheten i USA. I 2007 ble Trump æret med en stjerne på Hollywood Walk of Fame for sitt bidrag til TV-underholdning med The Apprentice.

Chris Pizzello/Reuters

Politisk værhane

Donald Trump er nå valgt til president som republikaner, men hans partitilknytning har skiftet. Han var en ivrig tilhenger av Ronald Reagan. I 1999 skiftet han til Reformpartiet. Han forlot det i 2001. Fra 2001 til 2008 var han demokrat. I 2008 støttet han den republikanske kandidaten John McCain, og han registrerte seg som republikaner i 2009.

Julie Jacobson/TT/NTB scanpix

I 2011 var han i seks måneder registrert som uavhengig før han igjen registrerte seg som republikaner. Han har gitt betydelige pengesummer til ulike kandidater også demokrater som Bill Clinton og Hillarys kampanje for å bli senator. Etter 2011 har han stort sett støttet republikanske kandidater.

Donald Trump ledet an i kampanjen som stilte spørsmål ved om Obama var født i USA og dermed kunne være president.

Mel Evans/TT/NTB scanpix

Det var ingen spøk

Trump lekte med ideen om å erklære seg som presidentkandidat i 1998, 2004 og i 2012. Men han gjorde det ikke. Derfor var det mange som trodde at han også ville la være å stille i 2016, om han bare fikk litt tid i rampelyset. Men denne gangen mente han alvor.

Selv om Trump har vaket i det politiske landskapet i mange år, har han ikke politisk erfaring. Han ble vurdert som visepresidentkandidat for George H.W. Bush i 1988, men Bush valgte Dan Quayle. Også guvernørposten i New York har han vist interesse for.

JIM YOUNG/Reuters

Ingen politisk erfaring

Trump erklærte seg som presidentkandidat 16. juni 2015. Det skjedde i Trump Tower i New York. Han satte dagsorden umiddelbart og pekte ut temaer som innvandring, utflagging av amerikanske bedrifter, statsgjelden, kriminalitet og islamsk terror. Og lanserte slagordet Make America Great Again.

Text

Vårt USA-team analyserer Donald Trumps valgseier og hvorfor tapte Hillary Clinton? Medier og analytikere feiltolket sinne og opprøret blant hvite arbeidere.

Lytt i spilleren under, på SoundCloud, i iTunes eller fra vår RSS-strøm.

I kjølvannet fulgte en lang og tøff nominasjonsstrid der flere republikanske tungvektere forsøkte å stanse Trump. Men de lyktes ikke.

Han brukte mindre penger enn andre kandidater, takket være en omfattende mediedekning. I tillegg brukte han omkring 50 millioner dollar (400 millioner kroner) av egne penger.

MIKE BLAKE/Reuters

Mannsgris ingen hindring

Valgkampen mot Hillary Clinton ble skitten. Ikke minst fordi Trump kom med en rekke negative karakteristikker. Hans kvinnesyn ble dokumentert i en lekket video der han forteller at han som kjendis kan klå på damer som han vil.

Trump er den første presidenten i USAs historie som ikke har erfaring hverken fra offentlig administrasjon eller som militær leder. Han er den første siden Dwight D. Eisenhower uten politisk erfaring. Han er også den eldste som er nyvalgt president. Ronald Reagan var eldre da han ble gjenvalgt.