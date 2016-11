USAs påtroppende visepresident bekrefter at Romney kan bli utenriksminister

Romney har vært en skarp kritiker av Trump, men striden virker nå å være tilbakelagt. Lørdag hadde de to et møte i klubbhuset på Trumps golfbane i Bedminster i New Jersey.

– Det var en grundig og dyptpløyende samtale, og jeg vet at han vurderes som utenriksminister, sier Pence.

Noen timer etter samtalen med Romney møtte Trump lørdag også den pensjonerte generalen James Mattis fra det amerikanske marineinfanteriet.

I en Twitter-melding søndag skrev Trump at generalen vurderes som forsvarsminister, og kalte ham en «imponerende» kandidat.