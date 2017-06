USAs toppsjefer og Erna Solberg bønnfaller Trump: - Ikke trekk deg fra Parisavtalen!

Donald Trump vant presidentvalget delvis fordi mange velgere likte hans bakgrunn som toppsjef og forretningsmann. Nå møter han sterk motstand fra toppsjefene i 25 av USAs største selskaper.

I et åpent brev fra direktørene i virksomheter som Apple, Morgan Stanley, Microsoft, Unilever, Google, Facebook blir Trump fortalt i tydelige ordelag at Paris-avtalen er bra for forretningsaktiviteten.

- Amerikanske selskaper er best tjent med et praktisk og stabilt rammeverk som tilrettelegger for å imøtekomme klimaendringene på en effektiv og balansert måte på globalt nivå. Parisavtalen utgjør et slikt rammeverk, skriver de 25 toppdirektørene.

Brevet er publisert som en helsides annonse i The Washington Post og andre hovedstadsaviser på torsdag.

Dear President Trump, as some of the largest companies in the US, we strongly urge you to keep the US in the Paris Agreement. pic.twitter.com/ztSXyYtRrm — Marc Benioff (@Benioff) June 1, 2017

Tesla-gründer Elon Musk truer med å si opp som Trump-rådgiver

Og de 25 er ikke de eneste toppsjefene som nå bønnfaller Trump om å la være å trekke USA fra Parisavtalen.

Elon Musk, mannen bak Tesla, SpaceX og en rekke andre teknologiske nyvinninger, sier på Twitter at han ikke har noe annet valg enn å trekke seg som president Trumps rådgiver:

Musk sitter som ett av 18 medlemmer i et eget rådgivningsforum som skal bistå presidenten i spørsmål som har med næringslivet å gjøre.

Solberg ber Trump om å støtte avtalen

Statsminister Erna Solberg og hennes nordiske kolleger oppfordrer også Trump å til å ikke trekke seg ut av avtalen.

– Vi oppfordrer deg til å vise globalt lederskap, vi trenger USA på laget. Hilsen dine nordiske venner, skrev Solberg på Twitter torsdag kveld.

.@realdonaldtrump We urge you to show global leadership, we need the USA on the team. Your Nordic Friends #ParisAgreement pic.twitter.com/7320KJ1ZSi — Erna Solberg (@erna_solberg) June 1, 2017

Sammen med sine fire nordiske statsministerkolleger har hun undertegnet et felles brev til Trump der de innstendig ber ham om å stå ved klimaavtalen.

Heller ikke amerikanske energiselskaper ønsker å være med på at USA melder seg ut av den globale klimaklubben for å melde seg inn i et forbund som ellers kun består av Syria og Nicaragua – de eneste andre landene som ikke har signert Parisavtalen.

Fakta: Fakta om Parisavtalen * Global klimaavtale vedtatt i Paris 12. desember 2015. * Formålet er å holde den globale oppvarmingen under 2 grader og prøve å begrense temperaturøkningen til 1,5 grader. * Over 180 land har overlevert frivillige nasjonale utslippsmål til FN. I klimaavtalen står det at disse etter hvert skal skjerpes, og planen er å oppdatere dem hvert femte år. * I tillegg skal landene styrke sin evne til å tilpasse seg klimaendringene. Rike land skal innen 2020 skaffe til veie minst 100 milliarder dollar årlig til klimatiltak i fattige land. * Avtalen trådte formelt i kraft fredag 4. november 2016. * Torsdag 1. juni har president Donald Trump varslet at han vil komme med en beslutning om hvorvidt USA skal trekke seg fra avtalen.

Én million jobber innen fornybar energi i Trump-land

Toppsjefen i oljegiganten Exxon, Darren Woods, skriver i et åpent brev til president Trump at USA er sikret en plass ved bordet ved å være en del av Parisavtalen, og at amerikanerne er konkurransedyktige i et globalt energimarked som er tilpasset kravene i klimaavtalen fra 2015.

– USA er godt posisjonert, skriver Woods i brevet.

Også BP, Shell og Chevron har gitt uttrykk for et ønske om at USA skal forbli en part i Parisavtalen.

Trump har heller ikke støtte i sin egen befolkning i denne saken – syv av ti amerikanere (69 prosent) sier at de ønsker at USA skal delta i den globale klimaavtalen, ifølge en undersøkelse gjennomført av Yale-universitetet i mai.

Tan Copsey i organisasjonen Climate Nexus påpeker at over én million mennesker i delstater som stemte på Trump også jobber i bedrifter som driver med fornybar energi:

You know that map the President likes? There's more than 1 Million Clean Energy jobs in States he won. Don't withdraw from #ParisAgreement pic.twitter.com/pNLnbUGdwt — Tan Copsey (@tancopsey) May 31, 2017

Trump har omgjort 23 av Obamas miljøtiltak

Det må altså være sterke krefter som bidrar til at Trump gjentatte ganger i valgkampen har lovet å trekke USA ut av Parisavtalen – og som gjør at han ifølge forhåndsomtalen kommer til å kunngjøre et slikt uttrekk i Rosehagen utenfor Det ovale kontor klokken 21.

Blant motstanderne av USAs medlemsskap i den globale klimaklubben finner vi blant annet 22 republikanske senatorer. I et brev til president Trump skriver senatorene at det vil bli vanskelig å gjennomføre de forurensende tiltakene Trump allerede har vedtatt dersom landet er forpliktet til å følge kravene fra Parisavtalen.

Trump har i løpet av sin tid som president signert en rekke presidentordrer som fjerner forordninger for kullselskaper og andre bedrifter som driver med fossile brennstoff. Innen 100 dager var gått, hadde Trump omgjort hele 23 miljøtiltak som ble innført av forgjengeren Barack Obama.

– Bannon og miljøvernministeren vil ha USA ut av Parisavtalen

Presidenten skal også være under hardt press fra sjefsstrateg Steve Bannon og miljøvernminister Scott Pruitt for å trekke USA ut av Parisavtalen, ifølge nettstedet Politico.

Bannon er kjent som en nasjonalist og en sterk pådriver bak Trumps «America first»-filosofi. Pruitt var tidligere best kjent for sin intense kamp mot miljøverndepartementet mens han satt som justisminister i delstaten Oklahoma.

De siste månedene har næringslivet, politikere, Paven, allierte land og til og med datteren Ivanka forsøkt å presse Trump til å bryte valgkampløftet om å trekke seg fra Parisavtalen. Men Pruitt og Bannon har dratt effektivt i motsatt retning, skriver Politico.

– Den siste tiden har Puitt og Bannon sørget for at Trump har fått møte en parade av konservative ledere og republikanske lovgivere som har formidlet bekymringen sin for at Parisavtalen vil hemme en energiagenda som fremmer fossile brennstoff, heter det i Politico-artikkelen.