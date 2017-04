USAs utenriksminister i FNs sikkerhetsråd: Vi er villige til å bruke militær makt mot Nord-Korea

I et møte i FNs sikkerhetsråd fredag advarte USAs utenriksminister Rex Tillerson om hva som kan skje om man ikke lykkes med å stanse Nord-Koreas våpenprogram.

Han ber verdenssamfunnet om at de drastisk øker presset mot Nord-Korea. Utenriksministeren hevder at det kan ende katastrofalt om de ikke gjør det.

Samtidig sier han at USA er villig til å bruke militær makt mot regimet om det skulle bli nødvendig.

– Jeg ber dette rådet handle før Nord-Korea gjør det, sa Tillerson.

Hevder det er tidskritisk

Det var USA som hadde tatt initiativ til møtet i sikkerhetsrådet.

– Jo lengre dette drar ut i tid, desto mindre sjanse er det til at vi kan gjøre noe med dette, sa Tillerson.

Bakgrunnen for dette er at man frykter at diktaturet er i ferd med å kunne ta i bruk atomvåpen. De har gjentatte ganger det siste året gjennomført atomprøvesprengninger.

I Sikkerhetsrådet sa Tillerson at det bare er et spørsmål om tid før Nord-Korea er i stand til å angripe det amerikanske fastlandet.

I FN-møtet ba utenriksministeren medlemslandene om å iverksette drastiske tiltak mot Nord-Korea – og rettet særlig pekefingeren mot Kina, ifølge CNNs gjengivelse.

Vil tvinge Kim til forhandlingsbordet

Tiltakene han oppfordret landene til å utføre, er å faktisk gjennomføre alle vedtatte sanksjoner fullt ut, at landene innstiller eller nedgraderer alle diplomatiske forbindelser til landet og at landene isolerer Nord-Korea ytterligere økonomisk, ifølge CBS News.

Målet er å tvinge diktaturet til å bli med på forhandlinger.

Tillerson sa også at USA ikke vil nøle med å sanksjonere land som ikke utfører restriksjoner de er blitt enige om i FN.

Kina frykter imidlertid at den tilspissede situasjonen kan føre til krig, om ikke sanskjoner og diplomati fører frem.

– Bruk av makt vil bare føre til større katastrofer, sa landets utenriksminister Wang Yi under møtet.

Tidligere har USAs FN-ambassadør Nikki Haley gjort det klart at de vil ha med Kina på å løse Nord-Korea-problemet. Kina er Nord-Koreas viktigste handelspartner. Derfor mener USA at landet har gode kort for å kunne presse diktaturet til forhandlingsbordet.

Har vist militære muskler

Både USA og Nord-Korea har de siste ukene vist militære muskler.

Tidligere denne uken gjennomførte Nord-Korea en øvelse med artilleri ved byen Wonsan. Dette skal ha vært den største øvelsen med artilleri landet har gjennomført noensinne.

– Det er fortsatt sånn at artilleribeskytning av Seoul er den største trusselen fra Nord-Korea, fordi hovedstaden i Sør-Korea ligger såpass nært grensen, sa Nord-Korea-eksperten Stein Tønnesson til Aftenposten. Han er forsker og professor ved Institutt for fredsforskning (PRIO).

USA har sendt hangarskipet «Carl Vinson» mot Nord-Korea. De har også gjennomført militærøvelser med Sør-Korea, både på sjøen, i luften og på bakken.