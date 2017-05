USAs president Donald Trump har hyllet klart autoritære ledere som «sterke» og har uttrykt beundring for deres nådeløse kamp mot terrorisme.

Trumps utsagn om at det vil være «en ære» å møte Kim Jong-un «under de rette omstendigheter» vakte oppsikt. Presidenten sier at han er imponert over måten den unge diktatoren konsoliderte makten i Nord-Korea på etter at faren Kim Jong-il døde.