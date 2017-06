«Uhørte summer» strømmer inn i valgkassene i lokalvalget i Atlanta. Trump-jakten er i gang.

Suppleringsvalget i det velstående Atlanta-området regnes av begge de to store partier som et politisk værvarsel foran det viktige mellomvalget neste år. Valgkampen mellom demokratiske Jon Ossoff og republikanske Karen Handel er blitt så intens at TV-kanaler har måttet legge om sendeskjemaet for å få plass til flere reklamer.

I april rystet Ossoff president Donald Trump og Det republikanske partiet da han nesten klarte å bli valgt til Representantenes hus. Han fikk over 48 prosent i første valgrunde og kapret slik nesten mandatet som republikanerne har holdt siden Jimmy Carter var president.

20. juni går annen runde av stabelen. Ossoff er dokumentarfilmskaper og har arbeidet i staben til et par kongresspolitikere i Washington.

Trump-telefon til velgerne

Trump kastet seg fredag personlig inn i valgkampen med en ferdiginnspilt telefonoppringning til velgerne.

– Du vet sikkert at det pågår et viktig valg til kongressen i Georgia, sier Trump i lydopptaket før han kaller Ossoff en «skatteøkende, liberal demokrat som støtter ulovlig innvandring».

CHRISTOPHER ALUKA BERRY / Reuters / NTB scanpix

Leder på måling

Det republikanske partiet satset på at det skulle gå greiere å vinne annen valgrunde når de bare har én motkandidat til Ossoff. Nå leder imidlertid demokraten på målingene. Atlanta Constitution Journal presenterte før helgen en måling der han fikk 51 prosent. Handel fikk 44 prosent. På tidligere målinger har det vært mer jevnt, og lokale eksperter venter en valgthriller.

Svimlende summer

Samtidig renner pengene inn fra hele landet for å finansiere det heftige lokaloppgjøret. Ossoff har alene samlet inn over 200 millioner kroner. Dette omtales som en uhørt sum i en slik sammenheng. Til sammenligning samlet fire av presidentkandidatene i fjor inn mindre enn dette. Og vinner Ossoff, blir han tross alt bare en fersking i hovedstaden blant 434 andre politikere. Republikanerne vil uansett beholde et solid flertall i Representantenes hus.

Nancy Pelosi som skremsel

På republikansk side har både president Donald Trump og visepresident Mike Pence besøkt Georgia og samlet inn penger for sin kandidat. Congressional Leadership Fund, en politisk aksjonskomité med bånd til partitopp Paul Ryan, bruker 60 millioner kroner for å sikre seier for Handel og tap for Ossoff. Organisasjonen kjører på med en serie TV-reklamer som angriper demokraten. Han beskyldes spesielt for å være i lommen på Nancy Pelosi, minoritetslederen i Representantenes hus. Den liberale partitoppen fra California er nemlig lite populær i sørstatsbyen Atlanta.

Fra reklamefilm

– Nancy Pelosi og Washington-liberalere har satt oss i gjeld med tyvetusen milliarder. Jon Ossoff vil gjøre ting enda verre, heter det i filmen som ble lansert fredag.

Og da Handel og Ossoff møttes til TV-duell denne uken, brakte Handel Pelosis navn på bane ikke mindre enn ti ganger.

Ossoff har også gjort bruk av sin valgkampkasse til å angripe Handel med TV-reklame. Hun beskyldes blant annet for å ha stoppet finansiering av brystkreftkontroller.

Viktig mellomvalg neste år

Frem til februar hadde Tom Price det setet de to nå slåss om. Da han ble utnevnt som helseminister i Donald Trumps regjering, ble det utlyst suppleringsvalg.

Dette ene setet gjør i seg selv ingen forskjell i Kongressen. I november neste år er det imidlertid mellomvalg. Da står hele Representantenes hus på valg. Hvis drøyt tyve mandater skifter parti, mister Trumps parti flertallet. Samtidig er det valg på 33 av mandatene til Senatet. Hvis demokratene går i pluss med tre mandater i dette oppgjøret, risikerer Trump plutselig å ha flertall mot seg i begge kongresskamrene.

Det vil i så fall sterkt ramme hans muligheter for politisk gjennomslag og kan også bli avgjørende i et oppgjør om å stille ham for riksrett. Det er Representantenes hus som avgjør om riksrett tas ut, og en eventuell sak føres i Senatet.