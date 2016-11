Uklart hvorfor trikk sporet av i London

Syv mennesker mistet livet og et 50-tall ble skadd da trikken veltet på siden etter å ha sporet av i en sving i Croydon i den sørlige utkanten av London.

Den 42 år gamle føreren er pågrepet og siktes for uaktsomt drap etter ulykken. Til et vitne sa han umiddelbart etter at trikken veltet, at han kanskje fikk en blackout, skriver BBC.

Politiet undersøker påstander om at trikken holdt altfor stor fart da den kjørte inn i den krappe svingen der fartsgrensen er 20 kilometer i timen. Havarikommisjonen RAIB sier at farten var betydelig høyere enn tillatt.

Ambulansetjenesten i London sier at 51 skadde ble fraktet til sykehus, og at åtte av dem har livstruende skader. Londons ordfører Sadiq Khan, som besøkte ulykkesstedet onsdag, sier at dødstallet kan stige.

Torsdag var Londons eneste trikkelinje stengt mens politiets etterforskning gikk sin gang. Mange som tar trikken daglig, måtte finne andre måter å komme på jobb på.