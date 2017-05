Ukraina svarer Russland med full cyberkrig. Blokkerer nett-tjenester til 15 millioner ukrainere.

President Petro Porosjenko vedtok tirsdag å blokkere de største russiske nett-tjenestene VKontakte, Odnoklassniki og Yandex.

– Vi er i en cyberkrig hvor russiske datakrigere har prøvd å påvirke valg over hele Europa og i USA. Vi forventer at de vil gjøre det samme i Ukraina, sa Porosjenko.

Tiltaket, som ble publisert uten forvarsel tirsdag på presidentembetets nettsider, er det mest dramatiske nett-tiltaket som noensinne er iverksatt i Europa, og det vekker sterke reaksjoner.

SERGEI KARPUKHIN / X00944

Blokker Ukrainas mest populære sosiale medier

Nettstedene som skal blokkeres fra og med tirsdag, er blant de mest brukte og populære internett-tjenestene i Ukraina.

VKontakte er Ukrainas mest populære sosiale medium med 15 millioner ukrainske brukere, og brukes av flere enn Facebook.

er Ukrainas mest populære sosiale medium med 15 millioner ukrainske brukere, og brukes av flere enn Facebook. 5 millioner ukrainere logger inn på nettstedet Odnoklassniki hver dag, som spesialiserer seg på hjelpe brukerne med å få kontakt med gamle klassekamerater.

hver dag, som spesialiserer seg på hjelpe brukerne med å få kontakt med gamle klassekamerater. Russiskspråklige Yandex er den eneste store konkurrenten til Google.

Ifølge Kyiv Post har Porosjenko selv 463.000 følgere på sin VKontakte-konto.

VKontakte eies av den russiske oligarken og Putin-vennen Alisher Usmanov, som med hjelp av russiske myndigheter med makt og trusler tok kontroll over VKontakte i 2014.

Spent i Ukraina

Den digitale opptrappingen kan også ha sammenheng med at det nærmer seg et veiskille i konflikten.

Ifølge både amerikanske og russiske medier har det de siste ukene vært diskutert nye forslag til løsninger med Trump-administrasjonen. Hva dette eventuelt går ut på, er ennå ikke klart.

Samtidig stiger tapstallene ved fronten.

Dagens massive internett-blokkering kommer bare noen dager etter at Ukraina var vertskap for Eurovision Song Contest under slagordet «Celebrate Diversity».

Ukraina har vært utsatt for flere svært alvorlige russiske hackerangrep, hvor blant annet strømforsyningen ble slått av.

Ukrainske myndigheter har også tidligere fått hard kritikk fra menneskerettighetsorganisasjoner for å gå for langt i kampen mot russisk propaganda, blant annet ved å forby russisk filmer, bøker, forfattere og journalister.

Porosjenkos popularitet er rekordlav som følge av manglende innsats mot korrupsjon.

Sergei Chuzavkov / TT / NTB scanpix

Russland: – Dette er politisk sensur

– Porosjenko gjør seg klar til cyberkrig, sier det uavhengige russiske nettstedet Gazeta.ru.

Forslaget blir latterliggjort og sammenlignet med tilsvarende tiltak i Kina og Nord-Korea. For nettbrukere er det lett å omgå blokkeringen ved å bruke VPN – altså å teknisk koble seg opp via en annen server, slik at man ikke identifiseres som en ukrainsk nettbruker.

I tillegg til å stoppe Ukrainas største sosiale medier, forbys også de fleste russiske TV-kanalene, blant annet RBK, TV Tsentr, NTV, Zvezda, TNT, REN og ORT, RT-mediene og nettstedet til det russiske nyhetsbyrået RIA Novosti.

I tillegg blir sanksjonslisten mot russiske privatpersoner og selskapet forlenget.

– Dette er politisk motivert sensur, sa talskvinnen for det russiske forsvarsdepartementet Maria Zakharova tirsdag.

Ifølge avisene Ukrainskij Pravda og Kp.ua kom det sterke reaksjoner i Ukraina på forbudet i dag, både fra proeuropeisk og prorussisk hold.

– Nå kommer «demokrati», «Europa» og «talefrihet» til våre datamaskiner og smarttelefoner, skrev lokalpolitikeren Alexander Rihlitskij, som representerer det prorussiske partiet Opposisjonsblokken.

– Nå stoppes de frie informasjonskanalene som myndighetene ikke kontrollerer.

Er du interessert i hva som skjer i Ukraina og Russland? Da anbefaler vi ferske sakene: