Ungarns største opposisjonsavis lagt ned uten varsel

Dermed har EU-landet Ungarn mistet sin største opposisjonsavis. Redaksjonen har kalt det hele et kupp.

Márton Gergely, visesjefredaktør i Népszabadság visste ingenting før epostkontoen sluttet å virke.

– Fredag pakket vi de siste sakene våre fordi avisen skulle flytte til en annen bygning. Vi trodde at vi søndag skulle møtes på vårt nye kontor. Lørdag fikk vi gjennom andre medier vite at vi var suspendert og avisen stengt, sier Gergely til Aftenposten.

Eierselskapet Mediaworks hevder at det dreier seg om en midlertidig pause, noe få tror på. Népszabadságs nettside og arkiv ble lørdag erstattet av en pressemelding på ungarsk og engelsk som skulle forklare situasjonen. Her heter det at Mediaworks skal finne frem til den beste forretningsmodellen for fremtidens avis.

– En politisk avgjørelse

Avisen hadde sunket betraktelig i opplag og gikk dårlig økonomisk, men uansett hva eieren sier, er Gergely og kollegene overbevist om at avgjørelsen er politisk.

Népszabadság har hatt flere svært kritiske artikler om korrupsjon den siste tiden. – Og dersom selskapet virkelig vil drive avisen videre etter en omorganisering, slik de sier, er dette det dummeste de kunne gjøre økonomisk sett.

– Tror du ordren kom fra statsminister Viktor Orbán selv?

– Ja, det tror vi. Vi har ingen bevis, men dette følger det samme manuskriptet som alle slike tidligere avgjørelser har gjort. Det er en megaloman, paranoid avgjørelse med en kynisk forklaring.

– Vi har dessuten fått tak i punktene våre kolleger i statsmedia har blitt instruert om å formidle om Népszabadság. Dette er opplagt sentralt planlagt, mener Gergely.

– Vi er fanget i bakhold, lurt ut på en bro der begge brofestene er sprengt i filler, sier han. Avisen har omtrent 100 ansatte, to-tredjedeler av dem er journalister.

Népszabadság ble for et par år siden solgt til et selskap i Østerrike tilknyttet den ungarske mediemogulen Zoltan Speder. For noen måneder siden ble Speder etterforsket, og mange tror nå at han ble presset til å selge avisen til et selskap indirekte kontrollert av statsminister Viktor Orbán, skriver Budapest Beacon.

– Vi har derfor lenge trodd at avisen skulle bli endret, utdyper Tamás Bodoky, redaktør og journalist i Atlatzso.hu, et uavhengig nettsted som driver undersøkende journalistikk.

- Men det skjedde altså ikke, de stengte den i stedet. Dette er et stort tap for den kritiske og uavhengige journalistikken i Ungarn. Dessuten er selve måten dette skjedde på, svært bekymringsverdig.

Bodoky forklarer at de få regjeringskritiske mediene i Ungarn stadig blir færre, og de gjenværende har store bekymringer knyttet til fremtiden og finansiering.

Zoltan Balogh/AP/NTB Scanpix

– Det ligger en ironi i at nå er de sterkeste regjeringskritiske mediene eid av Lajos Simicska, en tidligere alliert av Orbán. Men han kritiserer fra ytre høyre fløy, sier Bodoky.

Regjeringen Orbán har brukt en formue på ren propaganda.

Hans eget Atlatszo er en nettplattform for undersøkende journalistikk, og de har bare seks journalister ansatt. – Vi er helt avhengige av at mainstream medier bruker sakene vi graver frem, noe Népszabadság gjorde.

Den ungarske regjeringens pressetalsmann Zoltan Kovacs har kommentert saken på Twitter etter kritikk fra blant annet Martin Schulz, Europaparlamentets president, og en rekke vestlige journalister.

- Stengt av eieren som ikke vil betale for fem milliarder forinters tap lenger. Uavhengig? Sikkert: Inntil nylig eid av det ungarske sosialistpartiet, forresten.

Til nyhetsbyrået Reuters har Kovacs også kommentert at den ungarske regjeringen ikke har noe å gjøre med utviklingen i mediebransjen. - I Ungarn er pressefriheten god, sier han.