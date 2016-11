Uro i finansmarkedene etter god Trump-måling

Asia-børsene åpnet med kraftig nedgang, etter lignende utvikling i USA. I Tokyo åpnet Nikkei-225-indeksen med en nedgang på 1,4 prosent, mens Hang Seng i Hongkong gikk ned med 1,3 prosent.

Hillary Clinton foretrekkes generelt av markedene sammenlignet med Trump, som blant annet har kritisert USAs sentralbanksjef Janet Yellen og internasjonale handelsavtaler.

– Det har hele tiden vært ventet at investorer vil være varsomme i opptakten til neste ukes valg. Nå som nye meningsmålinger tyder på at Trumps sjanser bedrer seg, har denne varsomheten forvandlet seg til nervøsitet, sier sjefanalytiker Ric Spooner i CMC Markets i Sydney til Bloomberg News.

Carlo Allegri/Reuters/NTB scanpix

– Priser inn Trump-framgang

Utviklingen i Asia følger i samme fotspor som markedene i USA. Tirsdag falt aksjene på Wall Street til sitt laveste nivå siden britene stemte for å forlate EU.

Industriindeksen Dow Jones gikk ned 0,6 prosent tirsdag, mens både den bredt sammensatte S & P 500-indeksen og teknologitunge Nasdaq falt 0,7 prosent.

– Markedet priser inn en redusert sannsynlighet for at Clinton vinner, men det er ikke i nærheten av å ha falt helt ned til nivået for å prise inn en Trump-seier, sier Karthik Sankaren i analyseselskapet Eurasia Group.

Rick Bowmer/AP/NTB Scanpix

Trump leder

Det er på den siste meningsmålingen til avisen Washington Post og TV-kanalen ABC at Trump viser overraskende kraftig framgang. Trump får 48 prosents oppslutning og Clinton 47 når de spurte i målingen blir bedt om å velge mellom de to.

Flere meningsmålinger den siste tiden har vist en dalende entusiasme rundt Clinton. Andelen Clinton-tilhengere som svarer at hun gjør dem svært entusiastiske, har falt fra 51 til 43 prosent bare i løpet av noen dager.

Entusiasme-fallet har skjedd etter at FBIs funn av nye Clinton-eposter ble kjent fredag. FBI opplyste da at det var funnet nye eposter som kan være relevante for etterforskningen av Clintons bruk av en privat epostserver da hun var utenriksminister.

Framgang i flere uker

I målingene for Washington Post og ABC har Trump ledet kun én gang tidligere i år, og det var i slutten av mai. Mange meningsmålinger har vist at Trumps oppslutning har økt betydelig siden midten av oktober, da han lå 6 prosentpoeng bak Clinton.

På gjennomsnittet av de siste målingene utarbeidet av RealClearPolitics får Clinton nå 47,5 prosents oppslutning, mens Trump får 45,3 prosent.

I modellene til statistikeren Nate Silver er det fortsatt minst 74 prosent sannsynlig at Clinton vinner presidentvalget. Hovedgrunnen til at hun ligger såpass langt foran Trump her, er at modellene tar hensyn til at noen delstater er viktigere enn andre for utfallet av valget.