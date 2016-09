Usbekistans presidents er død. Det kan bety nye konflikter

Det hersket lenge full forvirring fredag om hvorvidt Karimov faktisk var død eller ikke.

Mens både tyrkiske, afghanske og kirgisiske myndigheter meldte at Karimov var død, nøyde usbekiske myndigheter seg med å erklære at tilstanden til Karimov var kritisk etter at han fikk hjerneblødning forrige helg.

Men ved 19-tiden fredag kunngjorde statlig usbekisk TV at presidenten var død og at han skal begraves i fødebyen Samarkand lørdag.

© Maxim Shemetov / Reuters / X90156

Døde etter gullfest?

Dragkampen om de store ressursene i landene i Sentral-Asia ble allerede på 1800-tallet døpt til «Det store spillet».

Bortgangen til regionens mektigste diktator øker uroen i både Kreml, Brussel og Washington for hva som kan skje i en av verdens mest olje- og gassrike regioner.

Ifølge flere ubekreftede meldinger fikk eneherskeren et illebefinnende under en OL-fest etter de olympiske lekene i Rio.

Diktatoren skal ha blitt svært begeistret da Usbekistan vant en gullmedalje i boksing.

Karimov skal ha fått slag da han inviterte de usbekiske OL-heltene til en «skåleseremoni» i Tasjkent.

I Usbekistan, hvor Karimov-familien har total kontroll på det meste, er det midlertidig nesten umulig å få bekreftet hva som egentlig skjedde.

Flere observatører tror Karimov har vært dødelig syk eller muligens død i flere dager, uten at myndighetene har ønsket å informere om det.

Slik er landet som diktatoren styrte med jernhånd, og hvor norske Telenor-sjefer ville tjene milliarder.

SPUTNIK / X02440

Bekymrer både Vesten og Russland

Usbekistan med 30 millioner innbyggere er den sterkeste av de sentralasiatiske statene, målt i militærmakt og sikkerhetsapparat.

Både Russland, EU og USA har forsøkt å pleie et godt og nært forhold til diktatoren.

Norske Telenor-topper håpet å tjene milliarder av kroner på å gjøre butikk med det gjennomkorrupte regimet, noe som utløste Telenor-skandalen.

BRENDAN SMIALOWSKI / TT / NTB Scanpix

Sammenstøt på grensen

Landet har et historisk dårlig forhold til flere av sine naboer, først og fremst Tadsjikistan og Kirgisistan, blant annet på grunn av uklare grenseområder.

Seneste i forrige uke var det fare for sammenstøt.

Usbekistan og Kirgisistan har en 1000 kilometer lang grense, men hele 300 kilometer av dette er omstridt.

– Ustabilitet her vil skape et stort vakuum i hele regionen, sier ekspert på Sentral-Asia Paul Stronski i Carnegie til avisen Moscow Times.

-Dette er Russlands største bekymring, mener Stronski.

Alexander Zemlianichenko / TT / NTB Scanpix

Disse kan ta over

Usbekistans nåværende statsminister Shavkat Mirzijojev regnes for favoritten til å ta over makten. Han er lenge vært en nøkkelperson i Karimov-regimet. Da han ble utpekt til statsminister, ble det sett på som et klart tegn på at den avdøde diktatoren hadde valgt sin etterfølger.

Andre kandidater er landets finansminister Rustam Azimov og sjefen for den allmektige sikkerhetstjenesten Rustam Inojatov.

Noen har også spekulert i at enkelte av Karimovs egne familiemedlemmer. Men diktatorens beryktede datter Gulnara Karimov, som tidligere ble sett som en mulig arvtager, har vært ute av maktens sirkler etter at faren satt henne i husarrest for to år siden.

Uansett blir valget av etterfølger et vanskelig og følsomt spørsmål. Det er stor splittelse internt i Usbekistan både mellom ulike regioner og mellom forskjellige klaner.

MAXIM SHEMETOV / X90156

Fra barnehjem til enehersker

Ryktene om at diktatoren skulle ha fått slag begynte å gå allerede søndag og mandag.

Senere bekreftet familiemedlemmer at han var på sykehus.

Karimov ble født i Samarkand i 1938 og plassert i barnehjem.

Han mor var usbeker, mens ingen vet sikkert hvem faren var. Ryktene har siden gått om at enten var tadsjik eller jødisk.

Grunnlaget for sin makt bygget han under Sovetunionen, hvor han steg i gradene til å bli leder for republikkens kommunistparti. Etter Sovjetunionens oppløsning

SHAMIL ZHUMATOV / X00499

– Kokte motstandere til døde

Menneskerettighetsorganisasjoner har dokumentert både drap, tortur, voldtekt og massiv korrupsjon og sensur i Usbekistan under Karimovs jernstyre.

To personer som ble anklaget for å tilhøre en islamsk ekstremistisk gruppe, ble rett og slett kokt til døde av Karimovs sikkerhetspoliti i 2002, ifølge den anerkjente journalisten Ahmed Rashid.

Vestlige politikere har likevel lagt stor vekt på å ha god kontakt med diktatoren, både på grunn av landets store gassressurser og på grunn av «terrorkrigen».

Karimov har vært sett på som en garantist for at islamsk ekstremisme ikke sprer seg videre i Sentral-Asia. På den andre siden har undertrykkelsen av menneskerettigheter gjort at IS og andre ekstreme grupper har rekruttering mange krigere i Usbekistan.

Diktatur og stabilitet

En svekket sentralmakt i Usbekistan kan føre til fremvekst av radikale islamske grupper, tror flere observatører.

De færreste tror at Karimovs død vil føre til at Usbekistan blir et land med færre menneskerettighetsbrudd og mindre diktatur.

-Alle som er aktuelle kandidater til å overta, har vært en del av Karimovs regime. De tror dette er den eneste måten å bevare stabiliteten, sier den usbekiske statsviteren Kamoliddin Rabbimov til Washington Post.