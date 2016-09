Utenlandske medier hyller kong Haralds tale

Den britiske storavisen The Independent gjengir store deler av talen. Avisen staver riktignok Edvard Griegs etternavn feil.

Det tyske nyhetsprogrammet Tagesschau har oversatt kongens tale i tittelen på sin nettsak "Norweger glauben an Gott, Allah, alles und nichts», eller som kongen sa det: «Nordmenn tror på Gud, Allah, Altet og Ingenting.»

Tagesscahu skriver poetisk om Norge, det vakre fjordlandet, langstrakt og sparsomt befolket.

Kvinnemagasinet Marie Claire var blant de første til å hylle kongen.

«The King of Norway recently gave an touching speech that celebrated diversity and inclusivity,» skriver bladets nettsted, som også skriver at kongens tale er et svar i en debatt om innvandringsspørsmål.

«Re Harald contro l'intolleranza»- kong Harald mot intoleranse - skriver den italienske avisen Repubblica.

En rekke nettsteder for lesbiske og homofile rundt om i verden har også omtalt kong Haralds tale.

«King of Norway Gives Heartfelt, Pro-LGBT Speech», skriver Instinct Magazine.

Også dette slovakiske nettstedet hyller kongen:

«Den norske kongefamilien har fått mendger av forespørsel om en offisiell engelsk oversettelse av kongenes tale», skriver Webnovy.

Kongeparet er akkurat nå på besøk i Finland.

Også finske medier har omtalt talen i positive ordelag.