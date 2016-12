Utenriksminister Lavrov vil utvise 35 amerikanske diplomater

Artikkelen blir oppdatert:

Det er det russiske nyhetsbyrået Interfax som melder dette fredag. Dette er altså mottiltak som det russiske utenriksdepartementet foreslår overfor president Vladimir Putin. Lavrov gjentok at Russland mener hackeranklagene mot dem er grunnløse.

Forslaget om å utvise 35 amerikanene kommer som et direkte svar på at president Obama i går utviste like mange russiske diplomater fra USA.

Lavrov foreslår at 31 amerikanske diplomater fra USAs ambassade i Moskva blir utvist, i tillegg til fire diplomater fra det amerikanske generalkonsulatet i St. Petersburg, Russlands nest største by.

Det russiske utenriksdepartementet foreslår også å forby amerikanske diplomater i bruke et feriehus i Serebrjanyj Bor, et skogområde utenfor Moskva. I tillegg vil de nekte USA å bruke et lager i sentrum av den russiske hovedstaden, melder radiostasjonen Moskvas Ekko.