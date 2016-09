Utenriksministeren trenger 27 nye toppdiplomater. Hvem skal lede Norge inn i FNs sikkerhetsråd?

Norges FN-ambassadør Geir O. Pedersen er ferdig med sin femårsperiode i verdensbyen neste år. Stillingen er utlyst, sammen med nesten hver fjerde norske ambassadørpost og generalkonsul, 27 stykker.

Men det knytter seg størst oppmerksomhet til stillingen som FN-ambassadør. Vedkommende skal lede kampanjen for å få Norge valgt til FNs sikkerhetsråd i 2021–2022. Dette er FNs mektigste organ og samtlige av FNs mer enn 190 medlemsland har en stemme hver.

Norge har vært i Sikkerhetsrådet fire ganger, sist for 16 år siden. Det er 15 medlemmer, fem er faste og 10 av plassene går på omgang i to års perioder.

Hete navn

Internt i UD og i politiske kretser har man antatt at dagens utenriksråd, Wegger Strømmen, ville ha jobben. Han var nestleder ved FN-delegasjonen sist Norge var i Sikkerhetsrådet, men han skal ha gjort det klart at han ikke er kandidat.

Statssekretær i UD Tore Hattrem (H) er i dag en av Brendes nære medarbeidere og har lang fartstid i UD. Han har ansvar for sikkerhetspolitikk, humanitære spørsmål og freds- og forsoningsarbeidet. På ryktebørsen i UD er han et hett navn.

Andre navn som nevnes er nåværende London-ambassadør Mona Juul. Hun er tidligere nestleder ved FN-delegasjonen. Ekspedisjonssjef Tine Mørch Smith, har også vært nestleder ved FN-delegasjonen og er et navn som nevnes.

Men FN-delegasjonens leder er ikke den eneste posten som skal besettes, hver fjerde ambassadørstilling skiftes ut - noe som er litt mer enn vanlig. Hovedregelen er at ambassadører og generalkonsuler rekrutteres blant UDs tjenestemenn og kvinner.

Norden - retrett?

Både i København og i Stockholm skal det komme ny ambassadør. Ofte har dette vært en siste post for tungvektere. Tidligere utenriksminister Thorvald Stoltenberg avsluttet sin lange UD-karriere i København.

En av hans nære medarbeidere fra fredsmeglingen på Balkan, Kai Eide, er Stockholm-ambassadør. Han nærmer seg 68 år. Det er aldersgrensen for å være «utegående» ambassadør. De siste årene til 70 må avtjenes i UD i Oslo, men etter det Aftenposten forstår er ambassadør Eide i markedet for oppdrag utenfor utenrikstjenesten.

Nedenfor kan du lese om de øvrige postene som skal fylles:

I Europa

Her skiftes ambassadører i Roma, Warszawa, Bucuresti og Strasbourg. I tillegg skal det finnes nye generalkonsuler til St. Petersburg og Murmansk.

Her er det stillingen som Roma-ambassadør som er den feteste. Den nåværende Roma-ambassadøren Bjørn Grydeland har vært både regjeringsråd og utenriksråd.

Jobben i Strasbourg er å være norsk ambassadør til Europarådet.

Hvem vil til USA

I tillegg til FN-jobben skal det tilsettes ny generalkonsul i New York. Med den jobben følger en av byens bedre takterrasser i en leilighet bare minutters gange fra kontoret. I tillegg er jobben som generalkonsul i San Francisco ledig.

Tunge jobber i Midtøsten og i Afrika

Jobbene som ambassadører i Iran, Saudi-Arabia og Amman i Jordan er ledig.

Marokko er ledig og det samme er jobben om ambassadør i Luanda i Angola - et land som ikke minst er viktig for norsk oljevirksomhet. Jobben i Ghana og jobben i verdens yngste land Sør-Sudan er ledig med tjenestested Juba.

Asia

Stillingene som ambassadører i Jakarta, Katmandu, Singapore og Kuala Lumpur er også ledig.I Mumbai (India) skal Norge ha ny generalkonsul. Det skal også ny generalkonsul til Guangzhou og i Shanghai.

Norge skal også ha nye ambassadører i Brasil og Mexico. Brasil er inne i en dyp politisk og økonomisk krise, men er samtidig ett av de stedene der norsk næringsliv har lyktes best.

