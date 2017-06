Valgdagsmålinger viser at De konservative ligger an å tape flertallet og ende opp med 314 seter. Labour går kraftig frem til 266 seter. De EU-vennlige Liberaldemokratene får 14 seter, mens de skotske nasjonalistene (SNP) får 32.

Om valgdagsmålingene treffer blink er det en enorm smell for statsminister Theresa May.

I april besluttet May å skrive ut nyvalg tre år før tiden. Målet hennes var å øke De konservatives knappe flertall i parlamentet før de krevende Brexit-forhandlingene med EU som etter planen skulle starte om litt over én uke.

– Hvis denne målingen er i nærheten av korrekt er den en komplett katastrofe for Theresa May og De konservative, sier George Osborne, en tidligere finansminister for De konservative.

Det britiske pundet faller kraftig på nyheten.

Går mot koalisjonsregjering

De konservative hadde 331 seter før valget. For å få rent flertall i parlamentet trengs 326 seter. Nå kan de altså ende opp med å tape 17 seter.

Da må De konservative forsøke å inngå samarbeid med de andre partiene i parlamentet, for eksempel med Liberaldemokratene som har gått til valg på å avholde en ny folkeavstemning om EU og som vil ha et fortsatt tett forhold til unionen. Torsdag kveld avviser imidlertid talspersoner for partiet blankt å gå inn i en ny koalisjon med De konservative. De to partiene samarbeidet fra 2010 til 2015.

Dersom De konservative gjør det enda litt svakere enn valgdagsmålingene viser, kan det bety at Labours radikale leder Jeremy Corbyn blir statsminister og må finne en koalisjonspartner.

Eksperter viser imidlertid til at valgdagsmålingen må tas med en klype salt inntil de faktiske resultatene begynner å komme inn utover natten.

Labour har tatt innpå

Lenge så det veldig lyst ut for May. I april ledet toryene med hele 20 prosentpoeng over Labour på målingene, men de siste ukene før valget krympet forspranget kraftig inn.

Håpet om at det var mulig å frata de konservative flertallet, begynte å øke i Labour.

Men på snittet av de siste målingene før valget var gapet ned til arbeiderpartiet fortsatt på rundt åtte prosentpoeng. Både pengeveddere og de fleste eksperter trodde på konservativt flertall.

Dødt løp eller klar ledelse?

Målingene varierte imidlertid voldsomt. Enkelte viste nesten dødt løp mellom Labour og De konservative, mens andre anslo at de konservative ledet med så mye som 13 prosentpoeng.

Dersom det stemmer at May mister flertallet de konservative hadde før valget, vil beslutningen om å avholde nyvalg gå inn i historiebøkene som en strategisk feilvurdering av de sjeldne.

Flere mener May har gjort en overraskende svak valgkamp. Offentliggjøringen av det konservative partiprogrammet ble tatt dårlig imot. Samtidig nektet hun å stille i debatter mot Labour-leder Jeremy Corbyn, som har gjort en bedre figur enn mange ventet på forhånd.

Corbyn kommer fra den radikale venstresiden i arbeiderpartiet og har blant annet tatt til orde for å trekke britene ut av NATO og for å avskaffe kongehuset. Han ble tidlig avskrevet som uvalgbar, men gjennom valgkampen har populariteten hans steget, mens Mays stilling har svekket seg.

Stefan Wermuth, Reuters

– Det er en dag for vårt demokrati. Jeg har akkurat stemt. Jeg er meget stolt av vår valgkamp, sa Corbyn til reportere da han stemte torsdag formiddag.

Oppslutningen om Labour står særlig sterkt blant de unge. Skulle Labour gjøre et godt valg, var de helt avhengige av at unge faktisk gikk ut og stemte.

I forkant av årets valg hadde langt flere unge enn normalt registrert seg som velgere, men tradisjonelt har valgdeltagelsen vært lavere blant unge enn eldre voksne og pensjonister. Dette er grupper som i langt større grad stemmer konservativt.

Brexit, terror og kutt

Brexit har vært en viktig sak i valgkampen, men kanskje ikke så sentralt som Theresa May hadde ønsket. Det har også vært debatt rundt de konservatives kuttpolitikk, tilstanden i det britiske helsesystemet og om avgiftene studentene må betale universitetene.

I tillegg har tre terrorangrep rammet Storbritannia denne våren. Det siste skjedde på London Bridge under en uke før valget og bidro til å sette terrorbekjempelse og sikkerhet øverst på agendaen gjennom de siste dagene i valgkampen.