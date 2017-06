Valgdagsmålinger viser at De konservative ligger an å tape flertallet og ende opp med 314 seter. Labour går kraftig frem til 266 seter.

Om valgdagsmålingene treffer blink er det en enorm smell for statsminister Theresa May.

I april besluttet hun å skrive ut nyvalg tre år før tiden. Målet hennes var å øke De konservatives knappe flertall i parlamentet før de krevende Brexit-forhandlingene med EU som starter om litt over en uke.

De konservative hadde 331 seter før valget. For å få rent flertall i parlamentet trengs 326 seter.

Labour har tatt innpå

Lenge så det veldig lyst ut for May. I april ledet toryene med hele 20 prosentpoeng over Labour på målingene, men de siste ukene før valget krympet forspranget kraftig inn.

Håpet om at det var mulig å frata de konservative flertallet, begynte å øke i Labour.

Men på snittet av de siste målingene før valget var gapet ned til arbeiderpartiet fortsatt på rundt åtte prosentpoeng. Både pengeveddere og de fleste eksperter trodde på konservativ seier.

Meningsmålingene siden forrige valg (fra Britain Elects):

Dødt løp eller klar ledelse?

Målingene variererte imidlertid voldsomt. Enkelte viste nesten dødt løp mellom Labour og De konservative, mens andre anslo at de konservative ledet med så mye som 13 prosentpoeng.

Det kan være forskjellen på himmel eller helvete for statsminister May. Mister hun flertallet de konservative hadde før valget, vil beslutningen om å avholde nyvalg gå inn i historiebøkene som en strategisk feilvurdering av de sjeldne.

Hennes eneste kommentar til de fremmøtte journalistene ved valglokalet da hun torsdag stemte, var «god morgen».

Flere mener May har gjort en overraskende svak valgkamp. Offentliggjøringen av det konservative partiprogrammet ble tatt dårlig imot. Samtidig nektet hun å stille i debatter mot Labour-leder Jeremy Corbyn, som har gjort en bedre figur enn mange ventet på forhånd.

Corbyn kommer fra den radikale venstresiden i arbeiderpartiet og har blant annet tatt til orde for å trekke britene ut av NATO og for å avskaffe kongehuset. Han ble tidlig avskrevet som uvalgbar, men gjennom valgkampen har populariteten hans steget, mens Mays stilling har svekket seg.

Stefan Wermuth, Reuters

– Det er en dag for vårt demokrati. Jeg har akkurat stemt. Jeg er meget stolt av vår valgkamp, sa Corbyn til reportere da han stemte torsdag formiddag.

Oppslutningen om Labour står særlig sterkt blant de unge. Skal Labour gjøre et godt valg, er de helt avhengige av at unge faktisk går og stemmer.

I forkant av årets valg har langt flere unge enn normalt registrert seg som velgere, men tradisjonelt er valgdeltagelsen lavere blant unge enn eldre voksne og pensjonister. Dette er grupper som i langt større grad stemmer konservativt.

Brexit, terror og kutt

Brexit har vært en viktig sak i valgkampen, men kanskje ikke så sentralt som Theresa May hadde ønsket. Det har også vært debatt rundt de konservatives kuttpolitikk, tilstanden i det britiske helsesystemet og om avgiftene studentene må betale universitetene.

I tillegg har tre terrorangrep rammet Storbritannia denne våren. Det siste skjedde på London Bridge under en uke før valget og bidro til å sette terrorbekjempelse og sikkerhet øverst på agendaen gjennom de siste dagene i valgkampen.

Tilbake til to partier

Ifølge målingene ligger alle småpartiene i britisk politikk an til å gå tilbake, på bekostning av de to store. De konservative har slukt en stor andel av velgerne til ytre høyre-partiet UKIP, noe som kan hjelpe dem med å vinne seter i det som tidligere har vært sterke arbeiderpartibastioner.

For Liberaldemokratene går det mot et svært skuffende valg. Det mest EU-vennlige partiet i britisk politikk gikk til valg på å avholde en ny folkavstemning, men dette løftet ser ikke ut til å ha slått an blant velgerne. Tidligere målinger har vist at kun 23 prosent av velgerne ønsker å stoppe Brexit, selv om nær halvparten stemte for å bli i EU i fjor.

