Valgkampen har splittet nasjonen. Nå må USAs nye president lappe landet sammen igjen.

– Hva skjedde med respekt og forståelse? Hva skjedde med nestekjærligheten?

Jeff Jean-Baptiste er kommet noen minutter inn i svaret sitt på spørsmålet om hva den neste presidenten må gjøre etter å ha blitt tatt i ed i januar til neste år. Han blir stadig mer engasjert jo lenger inn i argumenteringen han kommer.

– Denne valgkampen har vært så stygg, den har appellert til stadig lavere fellesnevnere. Spesielt den ene kandidaten, sier 27-åringen, som gjør det klart at det er Donald Trump han refererer til.

Sammen med kjæresten Zaisha Santiago har Jean-Baptiste tatt turen opp fra Orlando, Florida, for en langhelg. På listen over ting å gjøre, sto naturligvis en tur til Det hvite hus.

– Vi har lært at man skal elske sin neste. Det er det mange som ser ut til å ha glemt, sier Santiago, som forhåndsstemte på Hillary Clinton ved årets valg.

Klarer ikke å respektere motstanderne sine

En halvannet år lang valgkamp er over. Den ble styggere og mer konfliktfylt enn hva noen i USA har opplevd i sin levetid. Spørsmål om politikk og reformplaner måtte vike for personangrep, konspirasjonsteorier og anklager om valgfusk.

Tilbake på slagmarken, skadeskutt og svekket, ligger deler av limet som holder det amerikanske lappeteppet av en nasjon samlet.

Nærmere seks av ti Clinton-velgere sier at de ikke klarer å respektere folk som stemmer på Donald Trump. Fire av ti Trump-velgere sier det samme om folk som stemmer på Clinton, ifølge en ny undersøkelse fra Pew Research.

– Ingen valgkamp i historien har svekket landet i større grad enn denne. Den neste presidenten må gjenoppbygge tillit og legitimitet hos det amerikanske folket, sier Ian Bremmer, som leder den innflytelsesrike tankesmien Eurasia Group.

– Trenger en felles identitet

Robert Kvavik, professor i statsvitenskap ved University of Minnesota, sier at den neste presidenten sannsynligvis vil begynne sin tid i Det hvite hus med den dårligste oppslutningen i landets historie.

– Presidentens mangel på folkelig støtte vil gjøre at han eller hun vil få det vanskelig med å utøve innflytelse overfor Kongressen. Samtidig vil vi se at ledelsen i Kongressen også vil være i en svak posisjon fordi partiene er splittet, sier Kvavik.

Bremmer tror løsningen delvis ligger i å finne noe som kan forene amerikanerne – et folkeslag som for tiden gjennomgår sterke demografiske endringer.

– Den neste presidenten må bygge opp en felles nasjonal identitet. Hva står Amerika for i det 21. århundret? Han eller hun må lage en slags formålsparagraf som folk kan forstå og som de kan stille seg bak, sier han.

I tillegg til den overordnede, brede oppgaven som det å samle nasjonen vil utgjøre, vil den neste presidenten også ha noen helt konkrete utfordringer i tiden fremover. Her er fem av dem:

1. Økonomien

USA sliter fortsatt med etterdønningene fra finanskrisen i 2008. Selv om arbeidsledigheten har gått ned kontinuerlig i Barack Obamas tid som president, lurker mange økonomiske uværsskyer i horisonten. Økonomer sier at risikoen for en ny resesjon er 20 prosent, ifølge The Washington Post.

Det enorme budsjettunderskuddet vil også bli en verkebyll som både kan legge en demper på den økonomiske utviklingen i tillegg til at den vil skape nye og store konflikter i Kongressen.

2. Russlands sabelrasling

Amerikanske sikkerhetsmyndigheter har vært tydelige på at de mener at Russlands myndigheter står bak hackingen av demokratenes eposter og at de har lekket disse epostene i et forsøk på å skape kaos i valgkampen.

Samtidig er USA og Russland på ulike sider i den fastlåste borgerkrigen i Syria. Den neste presidenten må manøvrere seg gjennom et minefelt for å unngå at konflikten med russerne trappes opp ytterligere.

3. Klimaendringene

Til tross for at dette nærmest ikke var et tema i valgkampen – det ble omtrent ikke nevnt i noen av de tre debattene – vil klimaendringer og nye energiformer bli en viktig del av den neste presidentens agenda.

USA har signert og ratifisert Parisavtalen, og landet har store muligheter til å bli en ledestjerne innen fornybare energikilder – hvis den neste presidenten gjør det til en prioritet.

4. Forhindre et terrorangrep

Godt etterretningsarbeid, strenge sikkerhetstiltak og en god dose flaks har forhindret at USA er blitt rammet av noen store terrorangrep siden 11. september 2001. Den neste presidenten må være forberedt på at et slikt angrep kan komme. Ekstreme islamister, enten folk som har kommet nylig til landet eller som er radikalisert i USA, utgjør en stor sikkerhetsrisiko.

Men trusselen kan også komme fra andre kilder. Valgkampen har vist hvor sårbart et demokrati kan være for hacking og cyberangrep. Både Russland og et stadig mer selvsikkert Kina er land som har vist stor interesse for og kyndighet i denne formen for digital krigføring.

5. Holde den internasjonale ordenen ved like

Fremveksten av stormakter i andre verdensdeler utgjør en utfordring for USAs geopolitiske posisjon. Gamle allianser blir satt under press, noe som er av betydning for små land som Norge.

– Det blir viktig å bygge opp og opprettholde alliansene i utlandet. USAs allierte stiller nå spørsmål ved landets forpliktelser til dem – den neste presidenten må tydeliggjøre og styrke disse båndene. Det blir en stor utfordring i en verden der Amerikas forhandlingsposisjon blir stadig svakere, sier Ian Bremmer.

