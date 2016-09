Våpenhvilen : Hundretusener er allerede er drept. Når solen går ned mandag, håper de gjenlevende på fred.

Hundretusener er allerede døde i borgerkrigen i Syria. I helgen mistet ytterligere 91 mennesker livet, inkludert en gravid kvinne og tre små barn sammen med sin mor.

Når solen går ned mandag kveld, skal krigstrette syrere endelig få litt fred. Det er i hvert fall planen til USAs utenriksminister John Kerry, og hans russiske kollega Sergei Lavrov.

Etter lange forhandlinger har de kommet frem til en våpenhvile som skal «redusere volden og gjøre lidelsen mindre», som Kerry uttalte det.

Amerikanerne og russerne forsøkte å få i stand en våpenhvile i vinter. Den kollapset etter kort tid. Er det noen grunn til å tro at det vil være annerledes denne gangen?

Fakta: Fakta om våpenhvilen *USA og Russland ble natt til lørdag enige om en plan de håper vil bidra til å løse konflikten i Syria. *Sentralt i planen er en våpenhvile som skal tre i kraft ved solnedgang mandag 12. september, den første dagen i den muslimske høytiden Id al-Adha. *Dersom våpenhvilen overholdes i løpet av den første uka, skal USA og Russland inngå et samarbeid om angrep mot ekstremistgruppa IS og Jabhat Fateh al-Sham, som tidligere het Nusrafronten. *De to landene skal også utveksle etterretningsinformasjon. *Det skal opprettes uhindret og vedvarende humanitær adgang til de beleirede områdene i Syria, herunder storbyen Aleppo. *De stridende parter skal trekke seg tilbake fra en strategisk viktige vei i Aleppo, slik at det kan opprettes en demilitarisert sone. *Opposisjonen og regjeringsstyrkene skal begge sørge for sikker og uhindret adgang til Aleppo via den sørlige delen av byen. *Den syriske regjeringen skal slutte å utføre luftangrep i avtalte områder under påskudd av å jage ekstremistkrigere. Kerry mener dette punktet er «avtalens fundament». *Den syriske opposisjonen har signalisert at de kommer til å respektere våpenhvilen dersom regimet til president Bashar al-Assad gjør det samme. Assad har ifølge Russland sagt at han vil følge avtalen. *Avtalen er den siste i rekken av forsøk på å få slutt på kamphandlingene i Syria. Kilder: AFP, AP, Ritzau

Avtalen gir ørlite håp om et pusterom fra volden...

Ifølge avtalen skal den syriske regjeringshæren ikke kunne fly over områder kontrollert av opprørerne. Dette skal være «grunnmuren i avtalen», ifølge Kerry. Assad-regjeringen har gitt sin oppslutning til våpenhvilen.

Russland og USA har dessuten blitt enige om en felles front mot den islamske ekstremistgruppen Al-Nusra.

Helpeorganisasjoner står klar med lastebiler med humanitær hjelp, som skal fraktes inn i de verst rammede områdene så snart krigshandlingene opphører.

Blodig døgn etter våpenhvilen ble kunngjort. Bombene regnet over Idlib og Aleppo.

...men en våpenhvile som ikke varer kan være farlig.

En våpenhvile som ikke varer kan gjøre situasjonen verre i etterkant, fordi det gir partene mulighet til å posisjonere seg bedre, sier forsker ved NUPI Ståle Ulriksen.

– Hvilen kan brukes av partene til å ruste opp og styrke stillingene sine. Dette er ikke uproblematisk, sier Ulriksen.

Opprørsgruppene har sagt at de frykter nettopp dette; at våpenhvilen igjen vil gi president Bashar al-Assad et kraftig overtak. Den moderate opprørsgruppen Free Syrian Army sier de vil være skeptiske til å hjelpe til med å angripe islamistiske ekstremistgrupper, fordi det i neste omgang kan gjøre regjeringshæren for sterk og opposisjonen til et lett bytte.

Russland har doblet sin våpeneksport. Krigføringen i Syria har vært et utstillingsvindu for russiske våpen.

Assad vil «ta tilbake hver bit» av Syria.

Syrias president Bashar Al-Assad og resten av regjeringen holdt mandag bønn for den muslimske helligdagen Eid i en moske i nabolaget Daraya. Dette området har vært beleiret lenge, og var inntil nylig kontrollert av opprørere. Handlingen ble sett på som et klart budskap om Assads uforsonlighet, skriver Al-Jazeera.

– Jeg er her med hele regjeringen for å sende et klart budskap om at vi er fast bestemt på å ta tilbake hver lille bit av syria fra terroristene og gjenopprette fred og stabilitet i landet, og bygge opp igjen alt som har blitt ødelagt, sa Al-Assad, ifølge Al Jazeera.

Russland og USA forhandlet frem en fredsavtale i februar, som kollapset etter kort tid.

Den forrige våpenhvilen falt sammen kort tid etter at den trådte i kraft, som følge av dyp mistro mellom partene og hyppige brudd. Tilliten mellom partene har neppe blitt bedre de siste månedene, med harde kamphandlinger og tusenvis av drepte.

Aftenposten mener: Stort tilbakeskritt for Syria

Russerne ønsker å fremstå som en supermakt, og sitter nå med de beste kortene på hånden, sier Ulriksen ved NUPI. Det er høyst usikkert hvor mye press de vil og kan legge på Al-Assad, sier forskeren.

– Russerne trenger ikke å la seg dikteretil noe som helst. Koalisjonen av Russland, Iran og den syriske regjeringshæren har vært svært slagkraftig.

Det er bred skepsis til om avtalen holder.

Mange har uttrykt skepsis til at våpenhvilen vil vare. Den moderate opprørsbevegelsen Free Syrian Army sier de har liten tro på at Russland og Assad-regimet vil overholde avtalen.

USA støtter to sider som slåss mot hverandre. Slik forbereder Syria seg på et liv etter IS.

Skepsisen ble forsterket da regjeringsstyrkene intensiverte bombetoktene i helgen, etter at våpenhvilen ble kunngjort. Bombene drepte blant annet 63 mennesker som handlet på et marked i Idlib.

Den britiske utenriksministeren Boris Johnson minnet om at man har hørt «brutte løfter» i Syria tidligere, skriver The Guardian.

Pengesterke velgjørere holder krigen i gang.

Både russerne og amerikanerne strever med å kontrollere de mange gruppene som slåss i Syria. Den kurdiske gruppen YPG, som har vært støttet av amerikanerne, er svekket etter at tyrkia gikk inn i nordlige Syria, sier Ulriksen.

– Det er ikke så lett å fjerne de forskjellige gruppene som kjemper i Syria. Det flyter jo store summer til dem, blant annet fra rike, private velgjørere i gulflandene, sier Ulriksen.