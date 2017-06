38 år gamle Varadkar er også landets yngste statsminister noensinne, skriver BBC.

Varadkar ble valgt med 57 stemmer mot 50. 47 medlemmer i nasjonalforsamlingen avsto fra å stemme.

Den nyvalgte statsministeren ble fredag 2. juni valgt til ny leder for det irske regjeringspartiet Fine Gael etter Enda Kenny. Kenny kunngjorde tidligere denne måneden at han trakk seg som leder for Fine Gael med umiddelbar virkning.

Varadkar vant avstemningen i Fine Gael med 60 prosent over motkandidaten Simon Coveney, som fikk 40 prosent av stemmene fra partimedlemmene. Varadkar har utpekt Coveney som nestleder i partiet.

Varadkar har tidligere vært sosialminister, helseminister og minister for transport, turisme og sport. Han er sønn av en indisk immigrant og er utdannet lege. Han begynte som lokalpolitiker og ble i 2007 valgt inn i den irske nasjonalforsamlingen.

Avtroppende statsminister Enda Kennys konservative parti vant i fjor valget i Irland, men sikret seg bare 50 av de 158 plassene i nasjonalforsamlingen, og Kenny har ledet en mindretallsregjering med støtte fra erkerivalen, det liberale sentrumspartiet Fianna Fáil.