Vender Clinton ryggen for å ta selfie

Aftenposten viser hele debatten direkte klokken 03.00 norsk tid, natt til tirsdag.

Fanskaren foran presidentkandidat Hillary Clinton snur ryggen til henne, men det er for å sikre seg en selfie med Clinton i bakgrunnen.

Bildet ble tatt 21. september da Clinton var i Orlando, av Barbara Kinney, som er offisiell fotograf for Hillary Clintons presidentkampanje.

En fotografkollega som også jobber med Clinton-kampangen, Victor Ng, tvitret bildet med en kort kommentar:

«2016, dere».

Selv skriver hun følgende:



Kinney var også Bill Clintons fotograf, og tok bilder av Hillary Clinton i rollen som førstedame.

Hun er blant annet prisbelønnet med World Press Photo Prize for et bilde hun tok av ekteparet Clinton før han ble innsatt som president for andre gang i januar 1997.