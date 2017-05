Venezuela utplasserer soldater nær Colombia – 42 drept under protester de siste ukene

– Jeg har beordret utplassering av 2.000 soldater og 600 spesialsoldater, sier forsvarsminister Vladimir Padrino López til den statlige fjernsynskanalen VTV.

Delstaten Tachira grenser mot Colombia. Der har det den siste tiden funnet sted en rekke demonstrasjoner mot regjeringen, med opptøyer og plyndring, samt angrep mot sikkerhetsinstallasjoner, heter det i meldingen fra Caracas.

42 drepte i demonstrasjoner

Antallet drepte under protester i Venezuela de siste seks ukene er offisielt oppe i 42.

Ariana Cubillos / TT / NTB Scanpix

De siste dødsfallene gjør at den siste bølgen med opptøyer er dødelig på linje med uroen i 2014, da 43 personer ble drept i protester mot regjeringen.

Styrke presidentens makt

Uroen denne gang brøt ut 11. april, da opposisjonen begynte å demonstrere mot det de mener er lovendringer for å styrke president Nicolás Maduros makt. Regjeringen og opposisjonen har beskyldt hverandre for å sende væpnede grupper ut for å egge til vold og sammenstøt.

Mandag ble en 17-åring innlagt på sykehus etter at han ble skutt i hodet under en demonstrasjon i byen Pedraza, og han døde tidlig tirsdag, opplyser myndighetene.

Carlos Eduardo Ramirez / Reuters

Ytterligere to menn, begge i starten av 30-årene, døde etter å ha blitt rammet av skudd i byene San Antonio de los Altos og Tachira.

Opposisjonen ønsker dialog

Venezuelas opposisjon ga tidligere i uken beskjed om at de ønsker å gå i dialog med landets sikkerhetsstyrker, til tross for at de støtter president Nicolás Maduro.

– Jeg appellerer til forsvarsminister Vladimir Padrino López for å åpne dørene for en oppriktig debatt med de væpnede styrkene, sa opposisjonsleder og formann i nasjonalforsamlingen, Julio Borges.

Opposisjonen tror Maduro har vært i møte med forsvarsministeren for å søke støtte til sine planer om en ny folkekongress for kunne å lage en ny grunnlov.

– Hvis Maduro har rett til å legge sine argumenter rundt kaoset Venezuela som gjennomgår frem for militæret, så må vi få den samme retten, sa Borges. Han mener Maduro prøver å innføre et «Cuba-aktig system».

Maduros nye plan ser ut til å følge mønsteret til forgjenger Hugo Chávez, som i 1999 fikk representanter for befolkningen til å trekke opp linjene for det som er dagens grunnlov. Den teksten ble deretter godkjent med overveldende flertall i en folkeavstemning.

Den nye grunnloven gjorde at Chávez kunne gjenvelges et ubegrenset antall ganger.