Venezuelansk opposisjonsleder fratatt passet

– Jeg har ikke kunnet dra. Jeg kommer ikke til å være i stand til å delta på møtet med FNs høykommissær for menneskerettigheter, sier Capriles i en video han har lagt ut på internett.

Han forteller at han er blitt fratatt passet på Maiquetia-flyplassen utenfor Caracas der han skulle rekke et fly til New York. Det foreligger ingen kommentar fra venezuelanske myndigheter.

Capriles skulle ha orientert FNs høykommissær for menneskerettigheter Zeid Ra'ad Al Hussein om den pågående voldsbølgen i Venezuela, der 43 personer er drept i demonstrasjoner de siste ukene.

– Jeg har blitt informert om at passet mitt er ugyldig. Passet mitt er gyldig til 2020. Det de ønsker, er å hindre meg fra å dra til FN, sier Capriles.

Opposisjonen mener Maduros regjering bruker vold for å slå ned på protester der demonstranter krever nyvalg for å fjerne Maduro fra makten.

44 år gamle Capriles, som leder sentrum-høyre-partiet Primero Justicia, stilte som presidentkandidat mot Maduro i 2013. Maduro, som valgt valget, har anklaget opposisjonen for å planlegge kupp med støtte fra USA.

Onsdag advarte USA FNs sikkerhetsråd om at krisen i Venezuela forverres og kan utvikle seg til en konflikt på linje med Syria. Venezuelas utenriksminister Delcy Rodriguez svarte på kritikken på Twitter ved å gjenta Maduros anklager om at USA har til hensikt å velte Venezuelas regjering.