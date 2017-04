Politiet skyter med gummikuler, vannkanoner og tåregass. Enkelte demonstranter kaster stein fra slynger og spretterter og kaster hjemmelagde brannbomber. Venezuela er sterkt splittet og i opprør. Onsdag døde to demonstranter og en soldat.

Den demonstranten mot president Nicolás Maduro som har vakt mest oppsikt, oppførte seg derimot helt kaldt og rolig. På Fransisco Fajardo-motorveien i hovedstaden Caracas torsdag spaserte han tilsynelatende uberørt gjennom tåregassen. Han hadde ikke klær på, men bar på en bibel og en skulderveske fra Tommy Hilfiger. Han klatret opp på en pansret politibil og ba dem slutte med tåregassgranatene. Senere bilder av mannen viser merker på ryggen hans, muligens etter gummikuler. Bildene av mannen ble spredt viralt på sosiale medier i landet, og han hylles for sin ro og verdighet.

CARLOS GARCIA RAWLINS / Reuters/NTB scanpix

Mer rabalder i vente

Protestene fortsetter daglig, og lite tyder på at rabalderet er over med det første. Lørdag er det imidlertid tillyst «stille protest» i Venezuela. Folk blir bedt om å møte opp i hvite klær.

Her er fem av årsakene til folks raseri.

1. Overkjøring av valgte politikere

Den akutte oppblussingen av protester i landet tilskrives to saker:

Landets høyesterett gjorde i slutten av mars et forsøk på å ta siste rest av makt fra nasjonalforsamlingen, der opposisjonen er i flertall.

Den mest fremtredende opposisjonspolitikeren, Henrique Capriles, fikk for to uker siden beskjed om at han forbys å ha offentlige, politiske verv i 15 år. Capriles nekter å trekke seg som delstatsguvernør og oppfordret til protester.

Ordfører pågrepet i Venezuela: – Han hadde kupplaner

2. Mangel på det meste, unntatt lokal valuta

I årevis har landet med verdens største oljereserver strevd med en økonomi i fritt fall og prisstigning som går rett til værs. Folk har strevd med å få kjøpt basisvarer som smør, kaffe, maismel, dopapir, bleier og prevensjonsmidler. Også medisiner er mangelvare. Myndighetene har på sin side trykket penger for full maskin, noe som har bidratt ytterligere til ekstrem inflasjon. I februar i fjor ble det kjent de hadde fløyet 30 Boeing 747 fraktfly til Venezuela fylt med kontanter.

Prisstigningen i år ventes å bli på 1000 prosent. Det betyr at en vare som koster 10 kroner ved årets begynnelse, koster 110 kroner når året slutter. Det internasjonale pengefondet (IMF) spår en prisstigning på 2000 prosent neste år hvis alt fortsetter som nå.

Fernando Llano / AP / NTB scanpix

3. Lite suksess med kriseløsninger

Myndighetene har – med lite suksess – forsøkt å løse krisene med statlige overtagelser. I mars ble for eksempel bakerier som var mistenkt for å bake rundstykker og croissanter i stedet for prisregulerte brød, overtatt av myndighetene. To personer ble til og med arrestert for ulovlig baking av brownies. AP rapporterte fra et Caracas-bakeri om salsadans og feststemning. Det eneste som manglet var brød.

Rykket inn med politi mot bryggerilager: Teletrøbbel og øltørke truer Venezuela

4. Brutal håndtering av opposisjon

Tidligere denne måneden er fem demonstranter drept. Myndighetene hevder at det er kriminelle, opposisjonelle motorsyklister som skyter demonstranter. Andre demonstranter, som er arrestert, hevder de er blitt torturert for å tvinge frem falske tilståelser om oppvigleri og planer om statskupp. De pågrepne beskyldes for bevisst å skape kaos i landet.

Under onsdagens marsj ble over 500 arrestert.

Presidentkontoret via Reuters/NTB scanpix

Fausta Torrealba, Reuters/NTB scanpix

5. Chavez-arvingen ikke like karismatisk

Den tidligere bussjåføren og fagforeningslederen Nicolás Maduro overtok da den omstridte, men populære president Hugo Chávez døde i 2013. Maduro vant valget over Capriles med 1,5 prosentpoeng. Opposisjonen påsto valgfusk.

Lave oljepriser har siden rammet en økonomi som allerede var på nedtur. Maduro har aldri klart å oppnå den samme personlige populariteten som sin forgjenger. Målinger viser at han har støtte fra mellom 20 og 30 prosent av innbyggerne. Og folks syn på fremtiden er heller dystert: Ifølge Gallup mente 91 prosent av befolkningen i fjor at økonomien ser ut til å bli verre. I 2012, året før Maduro overtok, mente bare 22 prosent dette.