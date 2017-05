Verden puster lettet ut etter Macron ble Frankrikes president

Tysklands statsminister Angela Merkel var rask med å gratulere Macron med valgseieren.

Merkels talsperson, Steffen Seibert, skrev på Twitter: «Gratulerer Emmanuel Macron. Din seier er en seier for et sterkt og forent Europa og for det fransk-tyske vennskapet.»

Det samme gjorde Frankrikes avtroppende president, François Hollande.

«Jeg har ringt Emmanuel Macron og gratulert ham på det varmeste med valget. Jeg ønsket ham suksess for vårt land», skrev han på Twitter.

Felles løsninger for Europa

Statsminister Erna Solberg (H) er glad for at Frankrike har valgt en president som klart signaliserer at han vil satse på felles løsninger i Europa og i EU.

– Vi trenger mer enn noen gang et sterkt og samlet Europa for å løse Europas felles utfordringer, sier hun til NTB.

– Frankrike er en viktig aktør for Norge på en rekke områder. Vi har et felles verdigrunnlag, vi har mange felles interesser, og Frankrike er vår femte største handelspartner. Vi ser frem til å fortsette det meget nære samarbeidet vi har med Frankrike, sier Solberg, som tvitret sine gratulasjoner til 39 år gamle Macron søndag kveld.

De som elsker mangfold og åpnere grenser, har flertallet imot seg. – Nasjonalisme er vår naturlige tilstand, sier forsker.

Nei til fake news

«Gratulerer til Emmanuel Macron. Gratulerer til det franske folk som har valgt frihet, likhet og brorskap istedenfor tyranni og fake news», skriver EU-president Donald Tusk på Twitter.

Storbritannias statsminister Theresa May gratulerer Emmanuel Macron med seieren, melder The Guardian.

«Statsministeren gratulerer den påtroppende president Macron med valgsuksessen. Frankrike er én av våre nærmeste allierte og vi ser frem til å arbeide med den nye presidenten på en rekke felles prioriterte områder.»

Er det noe du lurer på om det franske valget: Her finner du de fleste svarene.

Trump ser frem til å jobbe med Macron

«Jeg vil gratulerer Emmanuel Macron med hans store seier i dag med å bli Frankrikes neste president. Jeg gleder meg svært mye til å jobbe med ham!» skriver USAs president Donald Trump på Twitter.

Brexit-general, tidligere leder for det høyrepopulistiske partiet UKIP og medlem av Europaparlamentet, Nigel Farage, var imidlertid lite fornøyd med valget i Frankrike.

«Macron betyr fem nye år med nederlag, mer makt til EU og en fortsettelse av de åpne grensene. Hvis Marine holder seg der hun er, kan hun vinne i 2022», skrev Farage på Twitter.

Euroen stiger etter Macrons valgseier

Euroen steg til det høyeste nivået mot dollar på seks måneder etter at det ble klart at Macron blir valgt til Frankrikes nye president. Euroen styrket seg også kraftig overfor japanske yen, og eurokursen er nå den høyeste på ett år.