Verdens børser raser etter nyhet om Trump-seier

Fallet på Oslo Børs var større enn hva som tidligere mandag morgen var antatt.

Stockholmsbørsen raste 3,4 prosent onsdag morgen.

Prisen på ett fat nordsjøolje falt med rundt én prosent, og lå i 9-tiden på 45,5 dollar.

Spesielt olje, industrimetaller og jordbruksvarer stupte etter at det ble klart at Donald Trump ville vinne valget, mens gull steg, ifølge nettstedet Bloomberg.com.

I New York er handelen med terminkontrakter stanset hos Nasdaq og på Wall Street. Også oljeprisen raser, og den japanske regjeringen innkaller til krisemøte.

Også en rekke valutaer får juling, som dollaren, den norske kronen og ikke minst den mexicanske pesoen som har falt med rundt 12 prosent mot dollaren. Dette er to tiår siden pesoen har beveget seg så mye på en dag.

– Virkningen vil være mye større for verden enn Brexit

Med Trump-seier er det klart for en ny ære av usikkerhet, skriver Bloomberg.

«Det handler om et paradigmeskifte i USA, og det ligger an til en nedgang for alle risikable aktiva, inkludert råvarer. Gull, sølv og platina vil derimot fungere som trygge havner.

Alt i alt vil virkningen av USA-valget vær mye større og lengre enn Brexit, skriver Bloomberg,» skriver Bloomberg.

Her faller kursene - men de vil roe seg tror Nordea-ekspert

Trumps seier sender sjokkbølger gjennom finansmarkedet. Men markedene vil roe seg etterhvert, mener sjefstrateg Leif Rune Rein i Nordea.

Det skriver nettstedet E24.

I USA stuper terminkontraktene på aksjeindeksene opp mot fem prosent, oljeprisen faller nær tre prosent, mens dollaren svekkes 1,7 prosent mot euro, japanske yen styrkes 2,7 prosent mot dollar og gullprisen sendes opp nærmere fire prosent, skriver nettstedet.

Tokyo-børsen falt 5,2 prosent da det ble stadig klarere at Donald Trump ville innta Det hvite hus, skriver NTB.

Også Hang Seng-indeksen i Hongkong falt kraftig, med 2,8 prosent, mens nedgangen på Shanghai-børsen var på 1,2 prosent, på Seoul-børsen 3 prosent, i Taiwan 2 prosent og det samme i Australia.

DNB med fersk analyse av konsekvensene av Trump-seier

Den overraskende valgseieren til Donald Trump skaper økt usikkerhet om den økonomiske politikken framover, fastslår DNB Markets i en fersk analyse.

Det melder NTB.

Analytiker Knut Magnussen i DNB Markets viser til at Donald Trump har uttalt seg vagt om store deler av sin økonomiske politikk, men har ytret seg relativt tydelig om skatt og utenrikshandel.

Det er likevel fortsatt et spørsmål hvor mange av de mest ytterliggående forslagene som får gjennomslag, i og med at de må godkjennes av begge kamrene i Kongressen før de kan setes ut i live.

– Trumps handelspolitiske utspill gir vesentlig større grunn til bekymring, skriver Magnussen i sin analyse.

Han viser til at den amerikanske presidenten i handelspolitikken har større frihet enn på andre områder.

– Han kan for eksempel heve tollsatsene for en periode uten Kongressens godkjenning. Og utspillene han har kommet med er så ekstreme at selv en moderat utgave kan få store negative konsekvenser, skriver Magnussen.

Kronen stuper mot euroen

Like før klokka 7 onsdag morgen kostet en euro 9,21 kroner, mot 9,05 ved midnatt. Det er en svekkelse med 16 øre, melder E24.

Valutastrateg Magne Østnor varslet på forhånd at den norske krona kunne svekkes med 20 øre mot euro mot kort tid som følge av valget. Han trekker fram at en Trump-seier vil øke usikkerheten hos investorer og markedsaktører dramatisk.

I USA selger investorene unna i frykt for en ustabil fremtid, og terminkontraktene, som også kalles futures, var ned 3,5 prosent til 17.647 på Dow Jones-indeksen etter oppgang dagen før da markedet trodde Hillary Clinton ville vinne.

Optimisme tirsdag

Hillary Clinton var regnet som et tryggere valg for økonomien, og under valgkampen har gode nyheter for Clinton ført til oppgang i finansmarkedene.

De amerikanske børsene stengte tirsdag dørene med oppgang og fulgte trenden fra dagen før.

Nå ventes det amerikanske aksjemarkedet å falle rundt 4–5 prosent, basert på handel i såkalte futurer.

Ifølge Reuters skrev DNB Markets følgende i forkant av valget:

«Skulle Trump vinne, vil lavere oljepris og svakere risikosentiment kunne bidra til en svakere krone. Fortsatt virker spekulantene å være posisjonert for en sterkere norsk krone, noe som øker potensialet for en svekkelse.»