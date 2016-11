Verdens helseorganisasjon nedjusterer Zika-trusselen

Det melder organisasjonen i en pressemelding. Samtidig slår de fast at viruset fremdeles spres, og at det derfor er viktig at helsemyndighetene har fokus på å bekjempe det.

Zikaviruset ble av WHO definert som en en global folkehelsekrise i februar, og har til nå spredt seg i over 70 land.

Viruset gir vanligvis milde symptomer som ligner denguefeber og chikungunyafeber og som går over etter to til sju dager.

Ifølge WHO er det bred vitenskapelig enighet om at viruset kan forårsake Guillain-Barré syndrom, mikrokefali og andre nevrologiske komplikasjoner.

Mikrokefali er en nevrologisk tilstand hos nyfødte som innebærer at hodeskallen er liten, som regel et resultat av at hjernen har utviklet seg unormalt i fosterlivet.