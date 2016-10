Verdens lengst regjerende monark er død

Thailands konge ble meldt død torsdag, 88 år gammel, etter 70 år på tronen.

Kongen har i lang tid ligget svært syk på sykehus i Bangkok, så dødsfallet var langt fra uventet.

Bhumibol var høyt aktet i Thailand og ble sett på som et symbol for stabilitet i et land som under hans styre har vært gjennom en rekke militærkupp og 26 statsministre.

Selv om han som konge i et konstitusjonelt monarki hadde begrenset makt, ble han av mange thailendere ansett som nærmest guddommelig. Offisielt er kongen hevet over politikken, men kong Bhumibol blandet seg flere ganger inn i tider med høy spenning i landet og ble hyllet for å forsøke å finne fredelige løsninger på enkelte kriser.

Overtagelsen

Kong Bhumibol ble født 5. desember 1927 i Cambridge i den amerikanske delstaten Massachusetts, hvor hans far studerte.

Bhumibol overtok tronen 9. juni 1946 etter at broren, kong Ananda Mahidol, døde i en uoppklart skyteulykke på slottet i Bangkok. Bhumibol fullførte sin utdanning i Sveits og vendte deretter hjem til Thailand hvor han ble formelt kronet i 1950 som Rama IX av Thailand.

Bhumibol giftet seg med Sirikit av Thailand, en slektning, i 1950 og kongeparet fikk fire barn, én sønn og tre døtre. Tronfølger er sønnen Maha Vajiralongkorn. Arverekken i Thailand er imidlertid ikke fastsatt, men bestemmes av medlemmene i Det kongelige råd.

Kritisert for å tie

Kongen hadde en unik plass i det thailandske samfunn og i thailendernes hjerter. Bilder av kongeparet finnes i nesten alle hjem, butikker og kontorer.

Men selv om kong Bhumibol var høyt elsket av sitt folk, ble han av kritikerne anklaget for å ha støttet militære kupp i landet og for å tie om menneskerettsbrudd. Under den politiske uroen de siste ti årene var det tilhengere av avsatte statsminister Thaksin Shinawatra som anklaget de kongelige for å være imot ham.

Bhumibol var dessuten skjermet av en av verdens strengeste lover som beskytter kongelige. Enhver kritikk av ham eller monarkiet blir sett på som majestetsfornærmelse og har resultert i fengselsstraffer på opptil 30 år.

Sykdom

De siste årene tilbrakte kong Bhumibol stort sett på sykehus og viste seg sjelden offentlig. Han fikk behandling for helseproblemer som bakterieinfeksjoner, pustevansker, hjerteproblemer og hydrocephalus – en unormal opphopning av hjernevæske i hjernens hulrom.

Mange thailendere var svært bekymret for kongens helse. I 2007 kom han ut i en rosa blazer etter et sykehusopphold. og i de påfølgende timene ble det solgt tusenvis av rosa skjorter, ifølge en BBC-artikkel.

Landet forbandt fargen med kongens helbredelse, og det å ha på seg rosa ville bringe ham hell og lykke, mente thailenderne. (©NTB)