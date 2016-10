Aftenpostens korrespondent i Russland, Per Anders Johansen, reiste i sommer med Den transsibirske jernbanen. I løpet av 14 dager reiste han og familien 9288 kilometer.

Drømmereisen

I denne miniserien får vi hans personlige møte med verdens største land, og hvordan det oppleves å gjøre det som mange omtaler som den store drømmereisen.

3. klasse

I den sjette episoden reiser Per Anders på 3. klasse. Her deler han vogn med 60 personer som skal finne seg til rette og re opp sengene sine for natten. Men når lyset blir skrudd av, forandrer stemningen seg helt.