Verdenslederne speed-dater: Putins søte hevn og 10 andre ting som skjedde på G20

19 av verdens største økonomier og EU har søndag og mandag møttes i byen Hangzhou øst i Kina.

Under slike toppmøter treffes mange av verdenslederne to og to - som i en slags speed-date. I slike møter - som gjerne kalles på «sidelinjen» - kan de ansikt til ansikt benytte anledningen til å drøfte løsninger på felles problemer.

Her er noe av det viktigste som skjedde - offisielt og på sidelinjen.

1. Ingen våpenhvile i Syria

USA og Russland klarte ikke å bli enige om en avtale for å forsøke å få slutt på Syrias borgerkrig. Russland støtter landets regime. USA mener derimot Bashar al-Assad må gå. Dermed er russerne i militære trefninger med grupper som USA støtter. Målet i Kina var å få i stand en våpenhvile som kunne sikre humanitær hjelp til krigsrammede syrere. Amerikanerne, som allerede hadde invitert til pressekonferanse, måtte rydde vekk podiet. Barack Obama og Vladimir Putin møttes etter at nederlaget var et faktum, men snakket likevel i nesten halvannen time. De ble enige om å fortsette samtalene, noe som vanligvis er diplomatspråk for å si at man ikke kom noen vei.

Aleksej Drutsjinin, AP/NTB Scanpix

2. - Putins søte hevn

G20-møtet fremstilles i russiske statskontrollerte medier som en stor revansje for Putin, hvor Russland er inne i varmen. I løpet av toppmøtet hadde den russiske presidenten samtaler på rekke og rad med alle de mektigste statslederne i verden.

– På G20-møtet i Kina fikk Putin sin hevn på Obama, skrev en av de største avisene i Russland, Moskovskij Komsomolets.

– Vladimir Putin har grunn til å føle at han fikk revansje. På G20-møtet i Kina fikk han alt han er blitt nektet i to år etter etter hendelsene på Krim, nemlig oppmerksomhet og respekt fra andre ledere, skriver avisen.

Putin hadde for øvrig med seg iskrem i en egen fryser som gave til Xi Jinping, noe som regnes som en PR-triumf for russiske isprodusenter.

DAMIR SAGOLJ, Reuters/NTB Scanpix

3. Kanskje litt nærmere EU-visum for tyrkere

Tysklands Angela Merkel møtte søndag Tyrkias Recep Tayyip Erdogan. Forholdet har vært anstrengt særlig av to grunner: Tyskerne har kritisert tyrkernes håndtering av akademikere og presse etter kuppforsøket i juli, og den tyske forbundsdagen har stemplet drapene på armenere for 100 år siden som folkemord.

Tyskland og EU er imidlertid avhengig av et godt forhold til Tyrkia for å bremse strømmen av flyktninger og andre migranter til Europa. Tyrkia er lovet visumfrihet til EU for å hjelpe til, men dette har tatt tid. Merkel sa etter møtet at hun ser positivt på en løsning, men at uker med hardt arbeid gjenstår.

Folkemord-striden har forhindret tyske politikere i å besøke landets soldater stasjonert i Tyrkia, men Merkel tror nå at dette også snart vil ordne seg.

Reuters/NTB Scanpix

4. Uttrykte misnøye med rakettsystem

Kinas president Xi Jinping møtte mandag Sør-Koreas president Park Geun-hye. Xi ga klar beskjed om sin misnøye med utplasseringen av det amerikanske rakettsystemet THAAD sør for Seoul. Xi sa at dette ikke bidrar til «strategisk stabilitet i regionen og kan forsterke konflikter». Kineserne sier systemet truer store deler av Kina, mens sørkoreanerne og amerikanerne hevder det kun skal beskytte mot atomtrusselen fra Nord-Korea.

Kina har truet med både turist- og popstjerneboikott på grunn av uenigheten.

Lee Jin-man, AP/NTB Scanpix

5. Kim skjøt raketter

Mandag morgen avfyrte Nord-Korea tre raketter av typen Rodong fra Hwangju. De gikk 1000 kilometer og landet i havet nær Japan. Oppskytingen skjedde kort tid etter møtet mellom Kinas og Sør-Koreas presidenter.

Rakettene ble av mange tolket som et forsøk på å minne G20 om Nord-Korea. USA fordømte oppskytingen og varslet drøftelser med allierte land og i FN.

6. Sådde tvil om frihandel

Stats- og regjeringssjefene begynte å holde sine G20-møter i kjølvannet av finanskrisen i 2008. Programmet handler derfor om å sikre økonomisk vekst og frihandel, noe som understrekes i sluttkommunikeet fra møtet.

Både president Xi Jinping og Barack Obama talte også varmt for frihandel og mot handelsmurer på møtet. Hjemme i USA argumenterer imidlertid begge presidentkandidatene mot den store TTP-avtalen som skal sikre frihandel mellom USA og en rekke land med stillehavskyst. Og skepsisen til globaliseringen kunne høres også på møtet. Frankrike har truet med å velte en avtale mellom USA og Euopa. I Kina advarte François Hollande mot sosial dumping.

– Landet vårt avviser en globalisering uten regler, der sosiale modeller blir satt opp mot hverandre og dratt nedover, der forskjellene vokser og åndsverkrettigheter - og dermed kulturelle forskjeller - er truet, sa Hollande.

JONATHAN ERNST, Reuters/NTB Scanpix

7. Theresa May debuterte

Møtet i Kina ble da den britiske statsminister Theresa May for alvor debuterte på verdensscenen. Britene har et anstrengt forhold til Russland. May hadde samtaler med Vladimir Putin og sa hun ønsket et «ærlig og åpent forhold».

Både May og Barack Obama måtte tone ned uro for at USA ikke vil prioritere en egen handelsavtale med Storbritannia etter landets beslutning om å forlate EU. Obama sa imidlertid at det ikke ville være fornuftig av USA å miste fokus på samtalene med EU.

Ng Han Guan, AP/NTB Scanpix

8. Kutt av stålproduksjon

Kina har gått med på å opprette et internasjonalt organ som skal granske overkapasitet i stålproduksjon. President Xi sa også på møtet at landets stålproduksjon skal kuttes betydelig innen 2020.

Kina er blitt beskyldt for å subisidere stålverkene, men nekter for dette. EU og flere andre land har allerede antidumpingtiltak mot kinesisk stål.

9. Snakket om Ukraina

Barack Obama, Angela Merkel og François Hollande møttes mandag for å snakke om Ukraina. Russland har vært på kant med USA og Europa etter å ha annektert Krim-halvøya i 2014 og støttet et opprør i Øst-Ukraina. Merkel snakket også søndag med Vladimir Putin «svært konkret» om oppfølgingen av den såkalte Minsk-avtalen fra i fjor. Over 9000 mennesker er drept i løpet av to år i denne konflikten.

10. Tyvstaret med klima-kunngjøring

Allerede lørdag - dagen før G20-møtet åpnet - kunngjorde USA og Kina at de ratifiserer Paris-avtalen om klima. Når 55 land som sammenlagt står for minst 55 prosent av verdens CO2-utslipp har forpliktet seg til å etterleve avtalen, trer den i kraft. USA og Kina står for hele 38 prosent.

Carolyn Kaster, AP/NTB Scanpix

11. Diplomatiske forviklinger

Statsledere fra hele verden ble møtt med rød løper i Kina, men Barack Obamas ankomst ble ganske kronglete. Han fikk ikke engang flytrapp.

Obama har senere forsøkt å tone ned betydningen og fortolkninger av hendelsen.

Kilder: Associated Press, Reuters, The Diplomat, Xinhua, Moskovskij Komsomolets.

