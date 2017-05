Veteraner ble betalt av Saudi-Arabia for å stoppe terrorlov

I fjor vedtok den amerikanske Kongressen en ny terrorlov som tillater familiene til ofrene etter terrorangrepet 11. september å saksøke Saudi-Arabia i amerikanske domstoler. I et forsøk på å stanse loven opprettet motstanderne en stor politisk kampanje.

Et av tiltakene var å betale amerikanske militærveteraner for å reise til Washington D.C. for å advare lovgivere om konsekvensene ved loven.

Det få var klar over, inkludert flere av militærveteranene, var at saudiarabiske myndigheter betalte for store deler av kampanjen gjennom lobbyister, skriver nyhetsbyrået AP.

Enkelte av lobbyistene som organiserte kampanjen hadde nemlig unnlatt å informere det amerikanske justisdepartementet om at saudiarabiske myndigheter var innblandet i kampanjen.

KEVIN LAMARQUE / X00157

Lot vær å informere

Amerikansk lov slår fast at lobbyister må informere om betalinger fra utenlandske regjeringer eller politiske partier.

Da justisdepartementet ble informert om betalingene, førte det derimot ikke til noen rettslige konsekvenser.

En av gruppene som har jobbet for å stanse loven, kjent som «Justice Against Sponsors of Terrorism Act» (JASTA), vil ikke si hvem eller hvor mange som ble betalt for å påvirke amerikanske lovgivere på vegne av saudiarabiske myndigheter.

Sjefslobbyisten til Saudi-Arabias ambassade i Washington opplyser til AP at de har oppfordret lobbygruppene til å være så åpne som mulig.

Kongressen i USA overstyrte tidligere president Barack Obamas veto mot loven 28. september i fjor.

Loven gjør det mulig for familiene til ofrene fra 11. september 2001 å saksøke Saudi-Arabia.

15 av de 19 flykaprerne som sto bak angrepene var saudiarabere.

MARK LENNIHAN / TT / NTB Scanpix

Frykter mindre samarbeid

Flere eksperter har advart om at Saudi-Arabia kan velge å redusere sikkerhets- og etterretningssamarbeidet med USA etter at Kongressen åpnet opp for den nye terrorloven.

Ifølge en kilde i det saudiarabiske utenriksdepartementet, som nyhetsbyrået AFP tidligere har snakket, med vil loven svekke immuniteten til nasjoner generelt og ha negativ innvirkning på alle land, inkludert USA.

11. september-kommisjonen som ble satt ned av amerikanske myndigheter fant ingen bevis for at saudiarabiske myndigheter eller tjenestemenn finansierte terrorgruppen al-Qaida.

Kommisjonen slo derimot fast at de hadde funnet ut at «det var svært gode muligheter for al-Qaida å få pengestøtte i Saudi-Arabia, hvor ekstreme religiøse standpunkt er vanlige og oversikten over pengegaver er minimale».

Saudiarabiske myndigheter har over flere år nektet å ha gitt støtte til ekstremister.

USAs president Donald Trump besøker Saudi-Arabia senere i mai.

Landet fra den arabiske halvøy er en av USAs viktigste allierte i regionen. Saudi-Arabia kontrollerer 13 prosent av verdens oljeressurser, og har nærmere 1000 milliarder kroner i utestående gjeld hos amerikanske myndigheter, skriver The Intercept.