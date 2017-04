«Vi har ingen ord for å forklare hva vi føler»

Ueli Steck (40) var kjent for sine raske oppstigninger av alpene, derfor sitt kallenavn. I 2015 besteg han i løpet av to måneder alle de 82 toppene høyere enn 4.000 meter i Alpene. Men søndag gikk det galt for den erfarende klatreren. Han var i Nepal, i nærheten av Mount Everest for å akklimatisere seg til sin store oppgave i neste måned. Steck skulle prøve å klatre en nelt ny rute til verdens høyeste fjelltopp i løpet av mai. Han skal ha falt 1000 meter ned en skråning til foten av Mount Nuptse, ifølge Mingma Sherpa fra selskapet Seven Summit Treks, som organiserte ekspedisjon.

Steck skal ha klatret alene da ulykken skjedde. Kroppen hans ble fraktet ned fra fjellet.

Familien til Steck uttaler at hendelsesforløpet fortsatt er uklart. «familien er knust og ber mediene unngå spekulasjoner rundt dødsårsaken i respekt for Ueli, heter det.

«Så fort pålitelig informasjon blir tilgjengelig, vil media bli informert», heter det videre.

Kondulasjoner fra hele verden

Søndag ble Ueli Steck hyllet fra klatremiljøer fra hele verden. Den spanske fjellklatreren Ferran Latorre skrev ifølge The Guardian at han og to andre hadde klatret Everest da Steck døde.

«I går spiste vi lunsj sammen», skrev han på Twitter og la til: «Vi har fortsatt ingen ord for å forklare hva vi føler. Og jeg antar at vi aldri vil».

Fjellklatreren og blogger Alan Arnette skrev: «Jeg kan ikke uttrykke hvilket tap dette er for fjellklatringssamfunnet. Ueli elsket Nepal, Everest og Himalaya».

Ladet opp til noe høyere

Steck skal ha vært i området for å akklimatisere seg før han skulle prøve å klatre en nelt ny rute til verdens høyeste fjelltopp i løpet av mai. Flere klatrere trener i dette isete området ved Camp 2 i april og mai før mange forsøker seg på verdens høyeste fjell når været blir bedre.

På onsdag skrev Steck på sin Facebook-side at han hadde en «rask dag fra basecamp opp til 7 000 meter høyde og tilbake. Han mener «aktiv akklimatisering» var den mest effektive måten å bli vant til store høyder på.

Klatreren, som hadde kallenavnet «den sveitsiske maskinen», var en av de mest kjente fjellklatrerne i sin generasjon.