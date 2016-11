«Vi undervurderte hatet mot Hillary Clinton»

Vi har visst hele tiden at årets amerikanske presidentvalg sto mellom tidenes mest upopulære presidentkandidater. Men vi – og da mener jeg meg selv, de fleste andre journalister og analytikere samt meningsmålerne – undervurderte hvor dypt hatet og mistilliten mot Hillary Clinton faktisk stikker.

På tirsdag besøkte jeg flere valglokaler i arbeiderklassestrøkene i det sørlige Philadelphia. Dette er demokratland de luxe. Men jeg opplevde liten entusiasme for Hillary Clinton – flere av dem jeg møtte sa at de stemte på henne fordi de «alltid har vært demokrater».

Da jeg spurte dem om de stemte for Clinton eller mot Trump, svarte de fleste alternativ B.

Lonnie Jones (28), en afroamerikaner som stemte på Barack Obama i 2012, klarte ikke å stemme på Hillary Clinton, fortalte han meg.

I stedet gikk han for partiet De grønne i protest mot demokratenes kandidat.

– Jeg stoler ikke på Clinton. Hun kommer bare til å bli en nikkedukke for folkene som har den egentlige makten, sa han.

Hillary Clintons upopularitet er selvsagt ikke den eneste grunnen til at Donald Trump vant valget. Her er historien om hvordan 20 år med konspirasjonsteorier, faktafornektelse og antipolitikk har lagt grunnen for milliardærens kandidatur.

Tapte Pennsylvania med hårfin margin

Clinton vant Philadelphia overlegent, med 82,4 prosent av stemmene. Men Lonnie Jones var ikke den eneste som nektet å stemme på henne – 69-åringen fikk 26.000 færre stemmer enn hva Obama gjorde i 2012.

Ikke så mye, tenker du kanskje.

Men ta i betraktning at Donald Trump vant delstaten Pennsylvania med under 65.000 stemmer. Clintons tapte velgere i Philadelphia utgjør 40 % av dette tallet.

Trump roses i disse dager for å ha klart å appellere til arbeiderklassen og amerikanerne med lav utdannelse. Det fortjener han. Men seieren hans kan i minst like stor grad forklares med hvor ekstremt mislikt Hillary Clinton er i store deler av befolkningen.

– Hadde jeg gjort det samme som henne i min håndtering av fortrolige e-poster, hadde jeg sittet i fengsel i dag, sier en diplomat i det amerikanske utenriksdepartementet.

Det er ikke sikkert at han har rett, men for ham er det sant. Og det kostet Hillary Clinton nok en stemme.

BRIAN SNYDER / Reuters

Krigshisser, elitist, korrupt

Hva er det ved 69-åringen som gjør at nærmere seks av ti amerikanere misliker henne så sterkt? Hvorfor er hatet mot henne så intenst at de nå har valgt en president som et klart flertall anser som «ukvalifisert» til jobben?

For å si det i 2016-valgets sjargong: Hvorfor #neverhillary?

Ady Olvera, en Bernie Sanders-tilhenger jeg traff i sommer, sa at hun heller ville ha «idioten» Trump enn «løgneren» Clinton, og forklarte det slik:

– Jeg har stemt på Demokratene hele mitt liv. Men jeg kan ikke gå med på å la Hillary Clinton bli president. Hun er en krigshisser som har stått ved ektemannens side mens han signerte lover som har sendt tusenvis av minoritetsamerikanere i fengsel, fortalte hun meg.

Et annet, minst like viktig poeng er Hillary Clintons forbindelse til elitene. Amerikanere flest, spesielt i arbeiderklassen, er luta lei Washingtoneliten. Dette har vi visst lenge – Tea Party-opprøret og Trumps suksess er et produkt av denne eliteforakten.

Les mer om Hillary-misnøyen i egne rekker: «Jeg vil heller ha idioten Trump enn løgneren Clinton»

SCOTT MORGAN / Reuters

Men vi har nok undervurdert hvor viktig det var, og i hvilken grad Clinton ville bli straffet for det av velgere som tidligere stemte på Obama.

Jeg har hørt argumentene så mange ganger:

De hemmelige Wall Street-talene hun fikk så godt betalt for. Det hjalp ikke at manusene senere ble lekket via Wikileaks og at de viste hvordan Clinton snakket om at hun gjerne sa én ting offentlig og noe annet privat.

Eimen av korrupsjon som aldri ble vasket vekk fra Clinton-stiftelsen, til tross for at det aldri ble påvist noen sammenheng mellom donorene fra diktaturer og tilgangen de samme donorene ble gitt den daværende utenriksministeren.

Hennes manglende evne til å få en følelsesmessig forbindelse til velgerne.

Arrogansen bak uttrykket «kurven av forkastelige», som hun brukte for å omtale Trump-velgere.

Det finnes selvfølgelig flere årsaker til at Hillary Clinton ikke ble USAs 45. president. Forfatteren Malcolm Gladwell mener at det er fordi hun er kvinne. Det samme gjør Larry Womack i The Huffington Post.

Vi har hele tiden visst at Hillary Clinton var upopulær. Men de færreste skjønte at hun var så upopulær at Donald Trump ville slå henne. Der bommet vi grovt.