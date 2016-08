Victoria skulle fylt ti år forrige torsdag. Drapet hennes har rystet USA.

Tusenvis av mennesker samlet seg i en park i byen Albuquerque i New Mexico søndag for å markere bursdagen til Victoria Martens. Deltagerne var kledt i lilla - Victorias favorittfarge.

Martens hadde akkurat begynt i fjerde klasse. Hun skulle egentlig fylt ti år på torsdag. Men dagen i forveien fant politiet henne død i et badekar i leiligheten der hun bodde med moren og stefaren. Liket hennes var delvis partert. Hun var inntullet i et teppe som var påtent.

Moren forklarte til politiet at barnet hadde blitt injisert med metafetamin for å «roe seg ned». Deretter hadde hun blitt voldtatt av morens kjæreste, før hun ble kvalt og stukket med kniv.

Fakta: Barnedrap i USA Svært unge barn er overrepresentert i statistikken over barnedrap i USA. 44,2 prosent er under ett år, og 70,7 er under tre år. 72,3 prosent av barna som ble drept var utsatt for omsorgssvikt. 41,3 prosent var ofre for fysisk mishandling. 8,9 prosent fikk ikke nødvendig medisinsk behandling. Foreldre var ansvarlig i 79,3 prosent av tilfellene. Mor hadde aleneansvar i 28 prosent av sakene, mens far hadde eneansvar i 15 prosent. KILDE: www.childwelfare.gov

Et farlig land for barn

Drapet på Victoria Martens har rystet delstaten og fått internasjonal oppmerksomhet, på grunn av sin brutalitet. Men et barn som blir drept av foredrene sine er en daglig forteelse i USA.

Forrige uke ble også en syv måneder-gammel jente drept i delstaten Minnesota. Hun ble funnet livløs på gulvet i hjemmet sitt. Ambulansepersonellet klarte ikke å redde livet hennes, og hun døde to timer senere. Hun hadde 11 brukne ribbein, en blødende lever og blåmerker over hele kroppen.

En 24-år-gammel mann som bodde sammen med barnets mor ble siktet for drapet. Motivet skal ha vært at han fant ut at jenten ikke var hans biologiske barn.

USA topper statistikken over barnedrap i den vestlige verden, ifølge Unicef. Over 3000 barn ble drept i USA i 2012.

Av disse ble over halvparten drept av sine egne foreldre, eller steforeldre. Det betyr at amerikanske barn er de mest voldsutsatte i sitt eget hjem i den industrialiserte verden.

Mange risikofaktorer

En av grunnene til at amerikanske barn er så utsatt, er at USA scorer høyt på en rekke risikofaktorer; for eksempel tenåringsgraviditet, fattigdom, voldelig kriminalitet og alkohol-, pille- og narkotikaavhengighet.

I 2012 døde 1640 barn som følge av mishandling og omsorgssvikt, ifølge en rapport fra Department of Health and Human Services. Det tilsvarer en rate på 2,2 per 100 000 barn i befolkningen. Overført til den norske befolkningen ville den amerikanske raten betydd at 23 norske barn blir drept av foreldrene hvert år. Ett barn ble drept i Norge i 2012.

En mager trøst for amerikanerne kan være at det var enda verre før. Statistikken viser en nedgang i overgrep, mishandling og barnedrap, men det er fortsatt på et nivå som er skyhøyt over andre vestlige land. I 2014 var antall barnedrap som følge av mishandling og omsorgssvikt 1580 (en rate på 2,13 per 100 000).

Anbefalte store endringer

Ekspertene tror imidlertid det kan finnes mørketall i statistikken, blant annet fordi ikke alle barn som dør som følge av omsorgssvikt eller mishandling blir klassifisert som drap. Mellom fire og åtte barn blir drept av foreldrene sine hver eneste dag, ifølge en rapport fra en kommisjon som President Barack Obama og Kongressen etablerte for å undersøke USAs høye rate av barnedrap.

Kommisjonen leverte sin endelige rapport i vår. Der skriver den at USA trenger å gjøre fundamentale endringer for å få ned drapstallene.

«Hvis vi som nasjon ikke gjør noe annerledes for å forhindre mishandling og omsorgssvikt, vil et sted mellom 1500 og 3000 barn dø i de neste årene,» skriver kommisjonsformann David Sanders i rapporten.

Tusenvis ville hedre Victoria

Det var to lokale kvinner som tok initiativet til å arrangere en bursdagsfest for Victoria Martens som en markering mot det grufulle drapet. En rekke lokale forretninger har donert mat og annet utstyr for å gjøre demonstrasjonen til en gedigen bursdagsfest for den myrdede tiåringen.

– Denne tragiske hendelsen har bragt hele byen samme, og vi vil vise vår kjærlighet og støtte til unge Victoria og hennes pårørende, sier ordfører i Albuquerque til den lokale TV-stasjonen KOAT.