Videoen viser tobarnsmoren og naboene sitte fast i 23. etasje mens brannen raser. Nå er de blant mange savnede.

Klokken 01.38 onsdag lokal tid publiserer Rania Ibrham en direktesending på sin åpne Facebook-profil. Da hadde brannen i Grenfell Tower allerede rast i over 45 minutter.

Den seks minutter lange videoen viser hvordan den 30 år gamle tobarnsmoren og andre i leiligheten, trolig naboer, diskuterer hva de skal gjøre. De må konstatere at de ikke kommer seg ut – den eneste trappeoppgangen i bygningen er full av tett røyk.

– Det er for mye røyk, sier en kvinnestemme i bakgrunnen.

Kvinnen og hennes to barn på tre og fem år var blant et ukjent antall mennesker som ble fanget i de øverste etasjene i Grenfell Tower i London natt til onsdag. Ifølge Daily Mail, som har snakket med en av Ibrhams venner, bodde kvinnen i 24. etasje, men hun tok seg ned til en nabo i 23. etasje da hun ble oppmerksom på brannen. Videoen er trolig fra denne leiligheten.

Satt fast mens brannen nærmet seg

På grunn av sterke inntrykk gjengir ikke Aftenposten denne i sin helhet, men innholdet, sammenstilt med andre opplysninger, videoer og bilder fra brannstedet, gir et innblikk i hva som skjedde inne i den 24 etasjer høye bygningen under brannen.

Facebook-videoen viser at gruppen befinner seg i en leilighet på vestsiden av bygningen. Utover den røykfulle oppgangen er det ikke mulig å se røyk eller flammer på videoen, heller ikke i det kvinnen filmer utsiden av bygningen.

– Vi sitter fast i 23 etasje. Det er for mange folk som sitter fast her oppe, roper en av kvinnene i leiligheten til personer på bakken.

Spredte seg fra motsatt side

Bilder og videoer fra brannens tidlige fase viser at den på dette tidspunktet på motsatt side av bygningen, der den startet i fjerde etsje. Etter hvert som den økte i intensitet, spredte den seg via fasaden, som var kledt i plater som inneholdt brennbare materialer.

Flammene tok tak rundt og oppover i bygningen, helt til hele tårnet var omsluttet av flammer.

Det er også tydelig på videoen at redningspersonell allerede er på plass – blålysene kan tydelig ses i nabolaget. Ifølge brannvesenet i London var de første brannmannskapene på plass seks minutter etter at brannen ble meldt klokken 00.54 lokal tid.

Bygningens brannplan tilsier at beboerne skulle bli i leilighetene sine ved en brann. Men istedenfor blir leilighetene en dødsfelle for dem som ikke kom seg ut i tide.

Tilfeldigheter ser ut til å ha avgjort hvem som klarte nettopp dette, avhengig om de var våkne eller ble vekket i tide og klarte å komme seg ned den stadig mer røykfylte trappeoppgangen.

Graphic News Ltd / BYRÅ

Tok kontakt med venner og familie for å si farvel

Øyenvitner ser hvordan innesperrede menneskene forsøker å signalisere til redningsmannskapene på bakken med lys og håndklær. Men brannens omfang gjør det svært utfordrende for brannvesenet å ta seg oppover i etasjene. Etter hvert som beboerne forstår at de er i fanget og trolig ikke vil bli reddet i tide, tar de farvel med venner og familie.

I 2.45-tiden lokal tid, én time etter direktevideoen på Facebook, sender Ibrham en melding sine venner, ifølge The Australian. «Tilgi meg, alle sammen. Farvel». En Snapchat-melding som viser utsikten fra vinduet kan man se flammene nærme seg leiligheten.

Samme avis forteller andre tilsvarende historier: En 65-åring i 22 etasje søker tilflukt på badet i leiligheten sin. I en melding skriver han «fortell sønnene mine at jeg elsker dem». I 19. etasje er en familie på seks fanget – et ektepar, en bestemor og tre barn. En 13 år gammel jente ringer til en venn: «Vi kommer ikke til å klare oss. Jeg er glad i deg».

Frank Augstein / TT / NTB scanpix

Opp mot 600 kan ha vært i bygningen

Torsdag ettermiddag var 17 bekreftet døde, 74 personer ble behandlet på seks ulike sykehus, for 17 av dem er tilstanden kritisk.

Trolig var det mellom 400 og 600 mennesker i bygningen da brannen startet. Mange er fremdeles savnet og fortvilte pårørende går fra sykehus til sykehus og leter etter sine kjære. London-politiet har fremdeles ikke gått ut med noe tall på hvor mange som er savnet, og det er derfor vanskelig å gi en indikasjon hvor mange som kan ha mistet livet.

Brannsjef Dany Cotton sier i en pressemelding at de dessverre ikke forventer å finne flere overlevende.

– Jeg ønsker å være realistisk, vi kommer til å ha folk som jobber på stedet mange dager fremover. Vi vet ikke hva som forårsaket brannen. Vi vet ikke hvor den startet og vi vet ikke hvordan den sprede seg slik den gjorde, sier hun.

Frank Augstein / TT / NTB scanpix

Arbeidet fremover vil konsentrere seg om å finne de som befant seg i leilighetene og identifisere disse. Dette er arbeid som kommer til å ta tid.

Peter Vanezis, professoren som bidro til å identifisere ofrene etter brannen på King’s Cross i 1987, sier at identifisering av de omkomne trolig vil kunne ta måneder.

Venner og familier leter etter sine kjære

Avisen The Guardian har offentliggjort en rekke bilder pårørende og venner har offentliggjort av savnede personer. Flere andre nyhetskanaler har gjort det samme. Samtidig sier pårørende at de er frustrerte over mangelen på informasjon fra myndighetene.

Blant annet skriver de om fotografen Saye (24), som de tror bodde i leiligheten sammen med sin mor Mary Mendy (53) i 17. etasje. Det siste man hørte fra Saye var en beskjed på Facebook om at hun ikke klarte å komme seg ut av leiligheten fordi røyken var for tykk.

Familien til femåringen Isaac Shawo forteller at han forsvant i røyken da foreldrene og søsteren på tre sammen med naboen forsøkte å redde seg ut fra 18. etasje. Moren hans sier at hun ikke frykter det verste, at hun håper og ber for ham.

Rick Findler / TT / NTB scanpix

Frustrerte pårørende leter på sykehus

The Telegraph forteller om en familien fem, der to av barna ligger på sykehus, mens spedbarnet, mor og far er savnet. De bodde i 20. etasje.

Morens bror, Farah, ringte søsteren rundt klokken ett og oppfordret familien til å komme seg ut. hun svarte at de hadde fått beskjed om å bli værende i leiligheten. Senere ble to barn funnet på sykehus, en av dem ligger i koma, den andre sterkt medisinert på grunn av traumet.

Statsministeren lover offentlig høring

Myndighetene har fått mye kritikk etter den forferdelige brannen, blant annet på grunn av brannsikkerheten i bygningen og alle advarslene som er gitt i den forbindelse.

Flere har også stilt spørsmål ved om beboerne fikk riktige råd da de ble rådet til å bli i leiligheten til de ble reddet, i stedet for å forsøke å komme seg ut.

Onsdag kveld lovet den britiske statsministeren Theresa May at brannen vil bli grundig etterforsket. Torsdag utdypet hun dette med en full offentlig høring. Hun påpeker at folk fortjener svar på hvorfor brannen spredte seg så raskt. Denne høringen vil bli ledet av en dommer, opplyser Statsministerens kontor til BBC.