Vitenskap-markeringer verden rundt

Titusenvis av vitenskapsfolk, forskere og andre deltok i den verdensomspennende demonstrasjonen.

Marsjen startet i Australia og New Zealand der plakater med «Alt er bare oppspinn uten vitenskap» og «Vi trenger tenkere, ikke fornektere», var blant slagordene.

I Washington, der ideen til den globale aksjonen ble født, hadde tusenvis av mennesker samlet seg for blant annet å protestere mot at såkalte alternative fakta får stadig større oppslutning på viktige temaer som klimaendringer.

Susan Walsh / TT / NTB Scanpix

– Det er viktig å vise denne regjeringen at vi bekymrer oss over kjensgjerninger, sier 24 år gamle Chris Taylor, én av demonstrantene i Washington.

I USA har arrangørene av March for Science sagt at partipolitikk skulle holdes utenfor, men de har likevel medgitt at president Donald Trumps republikanske administrasjon har fungert som katalysator for bevegelsen, blant annet ved å gå inn for kutt i bevilgninger til forskning.

March for Science ble markert over 500 steder i verden lørdag, også i blant annet Oslo, Bergen og Trondheim.